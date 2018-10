Im Singener Hallenbad sind vor Kurzem die Internationalen Bodenseemeisterschaften (IABS) im Schwimmen ausgetragen worden. Die 19 teilnehmenden Aktiven des SV Friedrichshafen erkämpften sich laut Pressebericht 52 Medaillen, darunter 18-mal Gold.

175 Aktive aus 14 Vereinen aus dem süddeutschen Raum und Österreich absolvierten 950 Starts auf der 25-Meter-Bahn. Allein vier der 18 Goldmedaillen gewann die überragende Häfler Schwimmerin der vergangenen beiden Jahre, Sophia Küchle (Jahrgang 2001). Sie siegte über 50m und 100m Rücken sowie 50m und 100m Schmetterling. Über 100m Freistil kam sie, trotz neuem Vereinsrekord (1:00,37), genauso knapp geschlagen auf Platz zwei wie über 100m Lagen (1:08,34) – was ebenso neuen Vereinsrekord bedeutete. Die Schallmauer von 60 Sekunden über 100 Freistil dürfte sie als erste Häfler Schwimmerin unterbieten können, vielleicht schon bei den Vereinsmeisterschaften am 15. Dezember, die letztmalig im alten Friedrichshafener Hallenbad stattfinden.

Annalena Maunz (2006) gewann über 100m Schmetterling und 50m Freistil. Mit zwölf Jahren schwamm sie die Freistilstrecke erstmals unter 30 Sekunden (29,77) und bewies ihr riesiges Talent in der Freistillage. Pauline Döschel (2006) siegte über 100m Freistil, Lisa Kinast (2007) über 50m Rücken sowie Hannah Satow (2003) über 100m Freistil.

Bei den männlichen Aktiven gewann Leon Stockhammer (2001) fünfmal in seinem Jahrgang. Er siegte über 100m Brust, 50m und 100m Rücken sowie 50m und 100m Freistil und schrammte über die kurze Freistilstrecke in persönlicher Bestzeit ganz knapp in 26,04 Sekunden an der hervorragenden 26 Sekunden-Marke vorbei. Owen Francis-Henrichsen (2008) siegte dreimal (200m Lagen, 100m Freistil, 50m Schmetterling). Und Finn Nestle (2008) gewann für die Häfler Gold über 100m Brust.