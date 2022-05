Fledermauskartierung: Stadt lädt zum Info- und Aktionsabend

Rund ums Thema Fledermaus geht es beim Informationsabend am Mittwoch, 11. Mai, von 18 bis 21.30 Uhr im Seminarraum des Grünen Klassenzimmers im Gebäude Margaretenstraße 41. Bei geeignetem Wetter ist ein kleiner Spaziergang durch den Riedlewald zur Fledermauskartierung geplant. Der Info-Abend richtet sich an Interessierte, die bei der Fledermauskartierung durch die Stadt mitmachen möchten.

Die Umweltabteilung der Stadt möchte mehr über die Fledermäuse in Friedrichshafen erfahren: Wo kommen sie vor? Wo sind ihre Quartiere? Auch über heimischen Gärten oder Balkonen flattern die Freunde der Nacht umher. Jede und jeder kann helfen, einen genaueren Überblick über das Vorkommen in Friedrichshafen zu erhalten und konkretere Zahlen zu erfassen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Damit Interessierte vorbereitet in die Beobachtung von Fledermäusen starten können, lädt die Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt in Zusammenarbeit mit der Fledermausbeauftragten, Sylvia Koß, zu einem Informationsabend rund um die Fledermaus ein. An dem Abend erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man einen Fledermausdetektor richtig bedient und wo am wahrscheinlichsten mit den fliegenden Säugetieren zu rechnen ist. Außerdem werden Fledermausdetektoren an interessierte Kartiererinnen und Kartierer verliehen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Für Fragen steht Naomi Barker, Mitarbeiterin im Amt für Stadtplanung und Umwelt, Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt, telefonisch unter der Nummer 07541/203 46 45 zur Verfügung. Es gelten für die Veranstaltung die aktuell geltenden Corona-Regeln.