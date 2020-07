Flächentestung im Königin-Paulinenstift erfolgreich

In Zusammenarbeit mit dem Dezernat für Soziales, Jugend, Gesundheit, Arbeit und Migration des Landratsamts Bodenseekreis und dem Team von Dr. Metzinger aus der Gemeinschaftspraxis Ailingen und Dr. Barth aus Friedrichshafen sind im Rahmen einer Flächentestung alle Bewohner und Mitarbeiter des Königin-Paulinenstifts auf Covid-19 getestet. Dies teilen die Verantwortlichen in einer Presseerklärung mit.

126 Bewohner, die Mitarbeiter des Königin-Paulinenstifts und die der angegliederten Mobilen Dienste wurden dabei getestet. Die Testergebnisse waren alle negativ. „Ein sehr erfreuliche Nachricht für uns alle“, kommentiert Hausdirektor Christian Muth das Ergebnis.

„Es zeigt, dass unsere Maßnamen gegriffen haben und vor allem, dass sie von unseren Bewohnern, deren Angehörigen und unseren Mitarbeitern sehr konsequent eingehalten wurden.“

Für das Königin-Paulinenstift stellt die Testung eigenen Angaben nach in doppelter Hinsicht einen Erfolg dar. „Zum einen haben wir die Ist-Situation im Haus nun objektiv eingefangen, das lässt eine gewisse Entspannung zu und macht es uns einfacher, die nächsten Öffnungsschritte zu planen. Ferner war die Koordinierung mit dem Landratsamt Bodensee und der Gemeinschaftspraxis Ailingen eine erfahrungsbringende Zusammenarbeit. Wir können in der Zukunft, falls eine erneute Flächentestung notwendig sein sollte, viel schneller reagieren und wissen um die gute Unterstützung. Damit haben wir einen weiteren Baustein gewonnen, um Covid-19 erfolgreich begegnen zu können“, so Hausdirektor Muth.