Dem Landratsamt Bodenseekreis fällt es schwer, ausreichend Unterkünfte für Asylbewerber bereitzustellen. Das geht aus dem „Sachstandsbericht Asyl“ hervor, der am Dienstag im Ausschuss für Soziales und Gesundheit im Landratsamt vorgestellt worden ist. Wie angespannt die Lage ist, verdeutlichte die ausführliche Einleitung von Landrat Lothat Wölfle, in der er mit Nachdruck auf die vielfältigen Probleme hinwies, mit denen der Kreis zu kämpfen hat. „Wir stehen so langsam mit dem Rücken zur Wand“, sagte Wölfe. „Ich habe in der Bürgermeisterrunde darum gebeten, uns alles anzubieten, was es gibt.“ Da auf dem Mietmarkt so gut wie nichts zu finden sei, überlege der Kreis gerade, ein Haus zu kaufen und zu bauen: Grundstücke in Markdorf und Überlingen seien im Gespräch.

Waren es in den ersten fünf Monaten 2013 noch 54 Asylbewerber, die dem Bodenseekreis zugewiesen wurden, sind es in diesem Jahr 132 Asylbewerber in den ersten fünf Monaten – ein Anstieg um 140 Prozent. Im zweiten Halbjahr 2014 muss der Kreis mit fast 400 weiteren Asylbewerbern rechnen. Der Kreis verfüge über zehn Unterkünfte für Asylbewerber, deren 353 Plätze zu 96Prozent belegt sind. All das geht aus dem Sachstandbericht hervor.

Problem wird sich verschärfen

In Zukunft werde das Problem sogar noch verschärft: Ab Januar 2016 muss der Kreis – gemäß dem neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz – pro Person sieben Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung stellen, anstelle von 4,5 Quadratmetern wie bisher. Landrat Wölfle wünsche sich hierbei eine gestaffelte Überganglösung. Im Frühjahr 2015 läuft zudem der Mietvertrag für eine Flüchtlingsunterkunft mit 37 Plätzen aus. Das Gebäude wird danach abgerissen. Trotz der angespannten Lage, bevorzuge Wölfle nach wie vor eine dezentrale Lösung. Der Integration wegen: „Mir sind 12 Wohnungen in 12 Häusern lieber, als ein ganzes Haus, in dem alle untergebracht sind.“

Von zentraler Bedeutung sei in dieser Angelegenheit außerdem, Asylbewerben möglichst schnell einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen.