Auch eine Woche nach Ostern macht das Ostereiersuchen noch jede Menge Spaß. Das haben viele Kinder am vergangenen Sonntagnachmittag rund um das Gemeindehaus in St. Columban eindrücklich bewiesen. Doch bei der – inzwischen schon traditionellen – Osterfeier, zu der der „Helferkreis Asyl St. Columban“ in diesem Jahr bereits schon zum fünften Mal eingeladen hat, ging es natürlich noch um viel mehr.

Im Mittelpunkt standen wie immer das gemütliche Beisammensein und das gemeinsame Gespräch zwischen Menschen, die im Wohnheim in der benachbarten Paulinenstraße untergebracht sind oder mittlerweile längst in eine eigene Wohnung vermittelt werden konnten und den zahlreichen Ehrenamtlichen der Gemeinde, die sich seit Jahren in vielfältiger Weise für die Migranten engagieren. Dekan Bernd Herbinger und Annemarie Fricker vom Helferkreis erklärten in einfachen Worten verschiedene christliche Ostersymbole – wie etwa das Osterlamm, oder was es mit den selbst gebastelten Palmen an Palmsonntag auf sich hat. Die Kinder kamen auch beim Basteln oder beim lustigen Eierlauf auf ihre Kosten.

Was sich in den vergangenen Jahren durch das ihr Engagement alles entwickelt hat, darauf dürfen die Mitglieder des Helferkreises mit Recht stolz sein. „In vielen Fällen ist ein Vertrauensverhältnis und eine fast familiäre Atmosphäre entstanden“, fasst Annemarie Fricker zufrieden zusammen. Aus dem ursprünglich primären Bedarf der Betreuung in der Gemeinschaftsunterkunft ist mittlerweile vieles gewachsen – zum Beispiel das nach wie vor gut besuchte Freitags-Café, unterschiedlich gestalteter Sprach- oder Nachhilfeunterricht und vieles mehr. Die Augen von Jürgen Kessler leuchten, wenn er davon erzählt, wie gut die Integrationsarbeit beim regelmäßigen Jagen nach dem runden Leder auf dem grünen Rasen vorankommt und wie viel Spaß das Fußballspielen allen Beteiligten macht. Er und andere Ehrenamtliche betreuen Asylsuchende aber auch im Alltag bei rechtlichen, gesellschaftlichen oder anderen Fragen.

Menschen wie Alias Safar-Mehmi. Der Iraker ist seit Dezember 2015 in Friedrichshafen und hat im vergangenen September eine Lehre zum Anlagemechaniker im Sanitär- und Klimabereich bei der Klufterner Firma Zerlaut begonnen. „Die Arbeit gefällt mir sehr gut“, sagt der vierfache Vater, der mit seiner Familie im Häfler Osten eine Wohnung gefunden hat. „Aber ich muss natürlich viel lernen und brauche Unterstützung über den Berufsschulunterricht hinaus.“ Er freut sich unter anderem darüber, dass ihm Heinz Hechinger als Mitglied des Helferkreises bei Problemen in Mathe oder Physik regelmäßig unter die Arme greift. „Die Unterstützung des Helferkreises ist für meine Familie und mich wirklich sehr wichtig“, sagt Safar-Mehmi dankbar.

Dann aber war es Zeit für die Ostereiersuche in den Wiesen rund um St. Columban. Klar, dass die Kids mit Rieseneifer bei der Sache waren. Ehrensache, dass sie auch ein süßes Osterlämmle mit nach Hause nehmen durften. Man sieht sich – vielleicht schon am nächsten Freitag beim „Café Miteinander“. Außerdem ist in diesem Jahr noch eine Feier zum fünfjährigen Bestehen des Helferkreis Asyl St. Columban geplant, wie Annemarie Fricker schon mal andeutet.