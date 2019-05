Flüchtlingsfrauen sind dankbar für Hilfe

In ganz Deutschland ist der „Diversity“- Aktionstag begangen worden. Unter dem Motto „Flagge zeigen für Vielfalt“ soll eben diese Vielfältigkeit in der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen, die die „Bildung und Berufliche Qualifizierung Friedrichshafen“ (BBQ) und das Jobcenter des Landratsamtes gemeinsam mit elf Frauen aus unterschiedlichen Nationen gefeiert haben. Das BBQ bietet seit Januar das Projekt Signal an. Ziel ist es, Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern einen Zugang zur deutschen Kultur und Sprache zu ermöglichen.

Die Projektteilnehmerinnen kommen aus Afghanistan, Eritrea, Neuguinea, Nigeria und Syrien. Sie verbindet ein ähnliches Schicksal – und das sie in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Seit Januar treffen sie innerhalb der Woche täglich, erhalten Sprachunterricht, aber auch die Vermittlung von Alltagskompetenzen. „Die Idee dahinter ist, Parallelgesellschaften zu verhindern und durch das Erwerben von Sprachkompetenz, Barrieren abzubauen“, erklärt Silke Freise von der BBQ. Gemeinsam mit Snezana Castagnaro leitet sie das Projekt Signal. Birgit Turski vom Landratsamt möchte am Diversity-Aktionstag auf die guten Chancen in der Region hinweisen. „Auf Dauer ist auch das Ziel, Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln oder auch Ausbildungschancen aufzuzeigen“, sagt sie.

Bei „Signal“ steht der Erwerb der Sprachkompetenz sowie die Bewältigung alltäglicher Abläufe im Vordergrund. „Insbesondere Frauen mit kleinen Kindern leben oft eher isoliert“, sagt Silke Freise. Mangelnde Sprachkenntnisse gingen oft mit Kontaktarmut Hand in Hand. Bei Signal wird den Frauen mit ihren Kindern die Chance geboten, deutsch zu lernen, sich auszutauschen und deutsche Kultur kennen zu lernen. Ein Integrationsangebot, dass die Frauen dankbar annehmen. „Deutsch ist eine schwere Sprache, aber ich will sie lernen“, sagt Endurance Saturday aus Nigeria. Sie habe schon viel dazu gelernt. Sie lobt die großartige Betreuung und dass man andere Frauen mit einem ähnlichen Schicksal kennen lernt. Die Frauen bringen ihre Kinder mit. Zum Angebot des BBQ gehört auch eine Kinderbetreuung, während die Frauen lernen.

Am Diversity-Aktionstag ist aber alles anders. Jede hat ein landestypisches Gericht mitgebracht, es wird gemeinsam gegessen und der Austausch steht im Vordergrund. Mit der Plakataktion „Zeigt her eure Hände – jeder ist bei uns gleich“ soll die gelebte Vielfalt zum Ausdruck gebracht werden. Jede verewigt ihren Händeabdruck auf dem Plakat, auch die Kinder machen mit viel Elan mit. Es soll als Zeichen dafür verstanden werden, dass jeder Mensch – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung – gleich ist und Wertschätzung verdient. „Unsere Projektteilnehmerinnen sind unglaublich dankbar“, sagt Snezana Castagnaro und fügt hinzu: „Aber auch wir sind dankbar für diesen Austausch, für die Teilhabe an ihrem Leben und lernen auch immer wieder hinzu.“