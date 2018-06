Flüchtlinge im Fallenbrunnen: Kein zweites Trauma

Bei alteingesessenen Häflern könnte die Kombination der Stichworte „Flüchtlinge“ und „Fallenbrunnen“ unschöne Erinnerungen wcken. Schon einmal, in den 90er-Jahren, war hier eine Flüchtlingsunterkunft.

Grund waren die Folgen des Jugoslawien-Kriegs. Es gab soziale Spannungen, Demonstrationen gegen die prekäre humanitäre Lage, sogar Mesnschenrechtler von Amnesty International meldeten sich zu Wort.

Es spricht heute vieles dafür, dass sich dieses Flüchtlingstrauma der Stadt nicht wiederholt: Längst ist der Fallenbrunnen kein gottverlassenes Brachgelände, wie nach dem Abzug der Franzosen, sondern einer der spannendsten Entwicklungspunkte der Stadt. Die Nachbarschaft von Flüchtlingen mit zwei Universitäten, einer internationalen Schule, Kulturverein und Co. hat sogar Potential, zu einem kulturellen Schmelztiegel zu werden. Bürger haben am Dienstag erste Signale in diese Richtung gegeben, und auch die Behörden haben dazugelernt.