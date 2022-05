FkU radelt Nachts zum Giro d’Italia

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Animiert durch die positiven Erfahrungen der Premiere im letzten Jahr plant der Häfler Radsportverein erneut eine Rennradtour über weit mehr als 350 Kilometer Non-Stop zur Königsetappe des Giro d’Italia am Mortirolo. Gestartet wird dieses Jahr bereits am Abend des Vortages mit bislang einem Dutzend angemeldeter Teilnehmer auch außerhalb des Vereines. War vergangenes Jahr das Tagesziel mit einer Hin- und Rückfahrt noch am gleichen Wochenendtag möglich, müssen heuer die Teilnehmer zwei Werktage einkalkulieren. Interessenten haben bis zum 20. Mai Zeit, sich beim FkU für eine Teilnahme zu bewerben. www.team-fku.de Foto: Roland Hecht