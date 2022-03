Fix weg mit Flix

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören. Wir bieten nämlich die Kolumne „Binder stichelt“ auch als Audio-Format an. Hören Sie doch mal rein unter www.schwaebische.de/binderstichelt oder direkt hier:

Preiswert, pünktlich sowie fix

fährscht nach München du mit Flix.

Täglich sechsmal nach Bayern num

und wieder z’rück isch au it dumm.

Im Angebot sie au no habe

Freiburg im Breisgau, also Bade!

Au Zürich Airport sie no hätte.

Und von det kannscht weltweit jette.

Du muscht nur, will fescht i stelle,

zum Bahnhof mit em Stadtbus welle.

Oder fährt vielleicht dein Schatz

dich direkt na zum Bahnhofplatz.

Von det bringt dich de Bus von Flix

nach München, Zürich, Freiburg fix.

So lauft bei uns die Sach bis heut!

Doch kürzlich lies i in de Zeit-

-ung, dass die Stadt und au de Kreis

des ändre wellet – so en … Mischt –

was bisher so guet g’loffe ischt.

Die moinet nämlich, ‘s wär en Sege,

dät de Fernbus me verlege

an de Airport und am Bah’hof wär

nimme so en starke Busverkehr.

Die Entscheider überlege sottet,

wenn sie mal Flixbus fahre wottet,

als Zubringer de Stadtverkehr,

ob de Airport dann de Burner wär.