An den jetzt länger werdenden Herbst- und Winterabenden bietet das Karate-Dojo Fischbach ab dem 6. November einen Einsteigerkurs. Laut Pressemitteilung soll interessierten Teilnehmern die Gelegenheit geboten werden, „einem drohenden Einrosten vorzubeugen, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und fit durch die kalten Monate zu kommen“.

Der Kurs bietet Teilnehmern die Möglichkeit, die Faszination der japanischen Kampfkunst hautnah zu erleben. Zentraler Inhalt des dreimonatigen Kursangebots sind die Grundlagen der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannten Gesundheitssportart Karate. Darüber hinaus trainieren die Einsteiger wirksame und dennoch leicht erlernbare Karatetechniken zur Selbstverteidigung. Funktionsgymnastik, Kraft- und Konditionstraining runden die Kursinhalte ab und sollen die Fitness und Vitalität der Teilnehmer erhöhen. Für eine moderne und professionelle Trainingsgestaltung sorgen zwei erfahrene Trainer des traditionsreichen Häfler Dojos.

Späterer Einstieg möglich

Der Einsteigerkurs richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren und findet wöchentlich an Dienstagen in der Zeit zwischen 20 und 21.30 Uhr statt. Starttermin ist der 6. November. Ein späterer Einstieg ist auch noch am 13. oder am 20. November möglich. Trainingsort ist die Sporthalle der Grundschule Friedrichshafen-Fischbach. Nach Schließung der Halle am 24. Dezember wegen der Weihnachtsschulferien wird das Training in einer anderen Sporthalle in Friedrichshafen oder näherer Umgebung fortgesetzt. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro und beinhaltet einen neuen Karateanzug. Bis zu einem Monat nach Beginn des Kurses ist die Teilnahme auch probeweise, das heißt ohne Verpflichtung zur Anmeldung, möglich.

Nach Abschluss des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Prüfung zum weißen Gürtel (9. Kyu) abzulegen, um anschließend am regulären Trainingsbetrieb mit einem Angebot von vier Trainingseinheiten pro Woche teilzunehmen. Dort finden Freizeitsportler, ambitionierte Breitensportler sowie künftige Leistungssportler ihre passenden Herausforderungen, wie der Verein abschließend mitteilt.