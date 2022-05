Fischer GmbH ist ein TOP-Ausbilder

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm von der Ostalb bis zum Bodensee sind derzeit fast 500 Ausbildungsplätze in 322 Handwerksbetrieben noch fürs neue Ausbildungsjahr zu besetzen. Das teilt die Handwerkskammer Ulm in einem Schreiben mit.

Dabei gibt es zahlreiche Betriebe, denen die Ausbildung junger Menschen besonders am Herzen liegt. Diese Handwerksbetriebe können sich zum TOP-Ausbilder zertifizieren lassen. Die Auszeichnung der Handwerkskammer Ulm können alle Mitgliedsbetriebe erhalten, die sich beim Thema Ausbildung in besonderem Maße engagieren und damit eine Ausbildung im Handwerk noch attraktiver machen. Derzeit haben im gesamten Kammergebiet 24 Ausbildungsbetriebe das Zertifikat erhalten. Im Bodenseekreis ist das nur die Fischer GmbH in Meckenbeuren. Im Landkreis Ravensburg sind es Autohaus Zwerger aus Ravensburg, Elektro Keßler aus Bad Waldsee, Fehr Lackierungen aus Weingarten, Otto Birk Bau aus Aitrach und Otto Krimmer aus Leutkirch.

Um das Ausbilderzertifikat zu erhalten, müssen die Betriebe einen umfangreichen Kriterienkatalog zur Ausbildungstätigkeit erfüllen, der von der Handwerkskammer Ulm ausgewertet wird, heißt es in dem Schreiben weiter. Zudem fließen die Eindrücke der im jeweiligen Betrieb beschäftigten Auszubildenden in die Gesamtbewertung mit ein. Auch das soziale Engagement wird bei der Zertifizierung honoriert: so bieten viele Betriebe lernschwachen jungen Menschen oder Geflüchteten mit wenig Sprachkenntnissen die Chance auf eine Ausbildung und unterstützen diese in besonderem Maße. Das ausgestellte Zertifikat ist zunächst für drei Jahre gültig. Danach ist eine Rezertifizierung möglich.