Fischbacher Segler ermitteln Clubmeister

Mit 25 Meldungen erfreute sich die WVF Clubregatta wieder einer großen Beteiligung (WVF = Wassersportverein FN-Fischbach e.V.). Insbesondere die WVF Jugend war in diesem Jahr sehr stark vertreten. Leider waren die Windverhältnisse an diesem Nachmittag nicht so wie man es gerne gehabt hätte und bei Wettfahrtleiterin Claudia Bucher war viel Geduld gefordert bevor sie die Regatta starten konnte. Gestartet wurde nach dem bekannten Känguru Verfahren, bei welchem die langsameren Boote entsprechend ihrer Yardstickzahl früher starten dürfen. So beginnt für die schnellen Boote eine Aufholjagd um nach dem Ablauf von 60 Minuten nach dem Start der Boote mit der Yardstickzahl 100 die Nase vorne zu haben. Dies schafften am besten die Segelcrews die auch sonst die aktivsten Segler des WVF auf internationale Regatten sind.

Clubmeister und Sieger der 20 qm Jollenkreuzer wurde WVF Chef Ossi Münzer mit Jens Magdanz und Sepper Kuhn auf dem Jollenkreuzer „Kaa“, dicht gefolgt von dem erfolgsgewohnten Seglerpaar Heidi Galle und Andreas Wolfram auf dem Bootstyp Bull 7000 mit dem Namen „Chapu-Chapu“, die zugleich den Pokal für die Yardstick 1 Gruppe entgegen nehmen durfte.

Der Vorjahrsieger Kurt Meister mit Bruder Ewald und Sohn Marc auf dem Jollenkreuzer „Phönix“ musste sich in diesem Jahr mit Platz 3 genügen. Ralf und Ulrike Jäger auf dem 505er „Joulet Blue“ kamen als 4. Boot ins Ziel vor Patrick Moll und Anika Bitsch als Gewinner des Yardstick 2 Pokals auf der Korsar Jolle „Überholverbot“.

Um den Ladies Cup segelten drei Crews. Jasmin Leben steuerte die Sunbeam 29 „Laetitia“ mit dem Team Simone Leben, Claudia Hassel, Frederica Wiesener zum Sieg der Damen.

Nach der stimmungsvollen Preisverteilung und einem gemeinsamen Essen entstieg Neptun mit seinem Gefolge den Fluten der Brunisach um die zahlreichen Boote und deren Eigner zu taufen. Das Dou Giovanni LaMasa und Kamila sorgte mit aktueller Party Musik dafür, dass die nimmer müden Wassersportler*innen bis in die späte Nacht sich abreagieren konnten.