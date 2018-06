Fischbacher Runde spricht über Trimm-Dich-Pfad-West

Beim Treffen der Fischbacher Runde am Dienstag im Gemeindehaus Sankt Magnus haben interessierte Bürger über einen geplanten Trimm-Dich-Pfad diskutiert und mit Marco Stein ein neues Gesicht ins Leitungsteam der Runde gewählt.

Als Lehrer sei Stein schon viele Jahre im TSV Fischbach tätig gewesen und bewarb sich um eine Positon im Leitungsteam, um sich noch mehr in Fischbach einzubringen. Er wurde einstimmig gewählt. Dietmar Nützenadel überließ es Heiko Gottwald, dem Stadtbeauftragten für Bildung, Betreuung und Sport und Renate Gauß, die Idee des Trimm-Dich-Pfads-West vorzustellen. „Es gibt wenige städtische Waldstücke, die für ein solches Projekt in Frage kommen“, sagte Gottwald und verwies auf das Waldstück am Klinikum. Ein klassischer Trimm-Dich-Pfad könne nicht realisiert werden, denn dazu gebe es zu viele Waldwege, die in Privatbesitz wären, doch eine 50 Quadratmeter-Fläche stünde zur Verfügung, auf der man eine Bewegungsstation einrichten könne.

Kompaktanlage ist geplant

Die Kosten für dieses Projekt lägen bei 20 000 Euro und man wolle schon dieses Jahr die Idee umsetzen, so Gottwald. Die Stadt habe eine Calisthenics-Anlage bestehend aus einem Gestell mit verschiedenen Trainingsmöglichkeiten oder zwei Einzelgeräte geplant. Die meisten Bürger der Fischbacher Runde sprachen sich für die Kompaktanlage aus und gaben als Anregung weiter, den bestehenden Rundweg am Klinikum auszubauen und herzurichten. Die Calisthenics-Anlage solle ein Mehrwert an Bewegung bieten, für diejenigen, die schon auf den vorhandenen Wegen liefen.

Gottwald versprach: „Mit dieser Lösung holen wir aus den Gegebenheiten vor Ort das Maximum heraus“ und man wolle so für die Bürger aus Fischbach und Manzell mehr Sportmöglichkeiten bieten. „Die Station ist ein erster Schritt, einen Ort zu schaffen an dem Jung und Alt, Sportliche und nicht so Sportliche sich zusammen bewegen“, sagte eine Bürgerin und nannte das Projekt ein schönes attraktives Angebot für die Ortsansässigen.

Der Wunsch war da, diese Bewegungsstation für alle Generationen, auch für die Kindergartenkinder benutzbar zu machen. Zum Thema Bebauungsplan Eisenbahnstraße kamen keine neuen Wortmeldungen und Dietmar Nützenadel schlug vor abzuwarten. „Die Vorschläge sind noch nicht genehmigt“, sagte er und verwies auf die nächste Fischbacher Runde am 11. September.