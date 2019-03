Fischbacher Runde befasst sich mit Umgestaltung der Meersburger Straße/Zeppelinstraße

Bei der ersten Fischbacher Runde in diesem Jahr wurde über das weitere Vorgehen zur Umgestaltung der Meersburger Straße/Zeppelinstraße (B 31) informiert. Tobias Lovrencic vom Stadtplanungsamt der Stadt Friedrichshafen erläuterte das weitere Verfahren, das wie bei der Überplanung der Eisenbahnstraße gehandhabt werden soll. Die ersten Ideen seien, die Straße grüner zu gestalten, den Fußgänger- und Fahrradverkehr stärker zu berücksichtigen sowie vermehrte Querungshilfen vom Norden Richtung See zu etablieren.

„Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nach Inbetriebnahme der B 31-neu Meersburger Straße und die Zeppelinstraße als Umleitungsstrecke dienen müssen“, das sei beispielsweise der Fall, wenn es auf der B 31-neu Bauarbeiten notwendig seien oder die Strecke bei einem Verkehrsunfall gesperrt werden müsse. Deshalb sei ein gewisser Straßenquerschnitt nach wie vor erforderlich, auch wenn dieser an einigen Stelle reduziert werden könne. Die Inbetriebnahme der B 31-neu werde jedoch erhebliche Verkehrsentlastungen mit sich bringen. „Heute fahren 26 000 Kraftfahrzeuge über die Meersburger Straße und Zeppelinstraße. Es wird geschätzt, dass sich das künftig auf 12 000 Fahrzeuge reduzieren wird“, erklärt Lovrencic.

Veränderte Straßensituation

In der künftigen Planung soll auch die Parkplatzsituation in Höhe der Schrebergärten miteinfließen. Zudem sei die Bebauung nördlichen der B 31 in Fischbach dichter als südlich der Straßenführung. Ein weiterer Aspekt, der in den Planungen berücksichtigt werden könnte. Grundsätzliche soll eine veränderte Funktion der Straße im Straßenraum wahrnehmbar gemacht werden. Beispielsweise durch den Bau von Kreisverkehren an Knotenpunkten, straßenbaulichen Gestaltungselementen und Grünflächen.

Im weiteren Verlauf ist zunächst die Onlinebefragung geplant, die im zweiten Quartal des Jahres beginnt. „Mit den Anregungen aus der Befragung werden vier Planungsbüros beauftragt“, erklärt er das weitere Vorgehen. Für das dritte Quartal ist dann das Workshop-Verfahren vorgesehen, bei der die Entwürfe der Planungsbüros öffentlich vorgestellt werden und weitere Wünsche und Anregungen aufgenommen werden. Danach erfolge eine Überarbeitung der Pläne. „Dann wird ein Gutachterteam den Siegerentwurf auswählen“, in der Jury des Teams sind sowohl Fachleute als Bürger der Stadt vertreten. Der Siegerentwurf wird dann dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt. Anwesende gaben zu bedenken, dass die B 31 nach wie vor durch den Schwerlastverkehr belastet werde. Es gab Fragen nach Tonnagebegrenzung für LKWs und einer ganztägigen 30er-Zone. Fragen, die jetzt noch beantwortet werden können, da das verkehrsrechtlich geprüft werden müsste. „jetzt geht es erstmal um die baulichen Maßnahmen“, so Lovrencic. Er werde die Anregungen aber an die zuständigen Behörden weitergeben.