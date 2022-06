Fischbacher Mühle öffnet am Mühlentag 2022

In Fischbachs altem Dorfkern, im Eichenmühleweg 16/1, befindet sich die „Fischbacher Mühle“, sie öffnet am „Deutschen Mühlentag“ ihre Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Am Pfingstmontag, 6.Juni, haben alle Interessierten die Gelegenheit zwischen 11 und 17 Uhr die imposante alte Mühle zu besichtigen. Neben der Ausstellung von Mühlen-Modellen, die die Funktion einer Mühle verdeutlichen, wird auch das alte Mühlrad in Betrieb genommen. Bei kostenloser Führung durch die Mühle erfahren die Besucher so manches Detail, das sich auf den ersten Blick vielleicht nicht erschließt, wie es in er Mitteilung heißt. Die Maschinen aus der aktiven Zeit sind allesamt erhalten geblieben, und im Laufe der Jahre sind viele Arbeitsgeräte und Utensilien hinzugekommen.