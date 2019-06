Fischbacher Mitte: Vermarktung benötigt langen Atem

Der Wind wirbelt trockenen Staub über den verwaisten Vorplatz der Neuen Fischbacher Mitte. Fehlt ein trockener Steppenläufer, der den Weg kreuzt, und die trostlose Szenerie eines Hollywood-Western wäre perfekt. Auch gut eineinhalb Jahre nach Fertigstellung des Komplexes in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof Fischbach wartet ein Großteil der zehn Büro- und Gewerbeflächen darauf, dass ihnen Leben eingehaucht wird.

„Solange die Umgebung noch nicht ganz fertig ist, gestaltet sich die Situation schwierig“, erklärt Felix Deggelmann vom Bauträger BDS Universal-Bau GmbH in Konstanz. Damit nimmt er Bezug auf die „schon lange versprochene Bahnquerung“, welche das Wohngebiet nördlich der Bahnlinie an die neue Ortsmitte anbinden würde. Auch wenn die Stadt sich derzeit mit der Bahn darüber verständigt, wie eine künftige Bahnquerung realisiert werden kann, wird bis zur Fertigstellung noch einige Zeit ins Land ziehen, erklärt Stadtsprecherin Monika Blank. „Die Genehmigungsplanung soll bis Ende des Jahres vorliegen.“

Damit könne die Bahnunterführung voraussichtlich im vierten Quartal in den Gremien beraten und beschlossen werden. Realisiert werde sie aufgrund der langen Vorlaufzeiten bei der Bahn sicherlich nicht vor 2022, ergänzt Blank. „Wobei der Zeitplan und das Vorgehen abhängig von Genehmigungen der Bahn und des Eisenbahnbundesamtes ist.“ Weitere Hoffnungen setzt der Bauträger auf den Bebauungsplan „Eisenbahnstraße“. Wenn dieser umgesetzt sei, erhalte das Gebiet eine Aufwertung und werde für künftige Käufer oder Mieter attraktiver.

Das wird allerdings nicht vor Mitte 2020 der Fall sein, sagt Monika Blank. Frühestens dann werde der Bebauungsplan „Eisenbahnstraße“ beschlossen und Rechtskraft erreicht haben. „Zuletzt haben wir offene Fragen zum Stellplatzbedarf für den Bahnhof Fischbach sowie zur Flächenverfügbarkeit geklärt“, erklärt sie. Derzeit seien außerdem noch Fachgutachten zu Umweltthemen zu erarbeiten: „Wir gehen von einem Entwurfsbeschluss im Spätjahr 2019 aus“, sagt Blank.

Längerer Atem notwendig

Überrascht wurde die BDS Universal-Bau von den länger andauernden Verfahren nicht. „Wir sind als Bauherren in dieses Projekt eingesprungen“, erklärt Deggelmann: „Damals war uns bereits klar, dass wir hier einen längeren Atem benötigen.“ Hoffnungsvoll blickt er allerdings auf den Umzug der Bücherei in das Wohn- und Geschäftshaus. Ab Oktober breitet sich die Außenstelle des Medienhauses auf 192 Quadratmetern in direkter Nachbarschaft einer Physio-Praxis in der neuen Mitte aus. Bisher sind Bücher, Filme, Zeitschriften im ersten Stock in der Zeppelinstraße untergebracht.

„Wir erhoffen uns durch den Umzug der Bibliothek schon nochmal einen Schub“, sagt Deggelmann. Die Erwartungen, dass mit dem neuen Mieter auch mehr Frequenz in die Ortsmitte kommt, sind nicht unbegründet. Das unterstreichen auch die Zahlen: 6730 Besucher hat die Bücherei in Fischbach im Jahr 2018 gezählt. Dazu beitragen sollen auch erweiterte Öffnungszeiten. Nach dem Umzug wird die Bibliothek dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr geöffnet haben.

Das Bürgeramt inklusive Tourist-Info bleiben in der Zeppelinstraße, in direkter Nachbarschaft zur B 31. „Aus Sicht der Verwaltung ist der Standort für diese Dienstleistung auch geeignet“, schreibt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt. Ein späterer Umzug in die Neue Mitte sei 2009, als das Bürgeramt von der Dornierstraße in die Zeppelinstraße zog, nur eine interne Überlegung gewesen, die nicht vertieft wurde.

Ansonsten hätte die Stadt wohl kaum im Jahr 2017 eine Touchscreen-Informationsanlage für den touristischen Gebrauch an der Außenfassade des Bürgerbüros montieren lassen. Schließlich übernehmen die Mitarbeiter des Bürgerservice auch touristische Tätigkeiten, denn die Tourist-Info Fischbach ist organisatorisch ins Bürgerbüro integriert.