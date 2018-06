Bei strahlendem Sonnenschein hat der Kindergarten St. Christophorus in Fischbach am Samstag 50-jähriges Bestehen gefeiert. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde und der Musikkapelle Fischbach wurde zuerst ein Festgottesdienst abgehalten, anschließend hat Pfarrer Michael Benner das umgebaute offiziell eingeweiht und gesegnet.

Die Kindergartenkinder ließen bunte Luftballons steigen und konnten sich dann beim Dosenwerfen, Hüpfspielen, beim Basteln oder Kinderschminken vergnügen. Im Juni 1968 wurde der Kindergarten erstmals eröffnet und hat seitdem schon viele Generationen aufwachsen sehen. Zusammen mit vielen Eltern, Großeltern und Geschwistern genossen die Kinder das Spiel in ihrem erst kürzlich umgebauten Kindergarten: Von April vergangenen Jahres bis vor wenigen Monaten wurden das Gebäude und der Garten neu gestaltet.

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand freut sich über die Neuerung, überreichte ein kleines Präsent und machte auf die Bedeutung des Kindergartens aufmerksam: „Diese Einrichtung ist etwas ganz Wertvolles für die Fischbacher Kinder.“ Er dankt außerdem der Zeppelin-Stiftung, die rund Dreiviertel der Kosten für den Umbau des Kindergartens gedeckt hat. Der Umbau war eine schwierige Zeit für das Erzieher-Team um Leiterin Tanja Haider und alle Kinder: Die Kindergruppen mussten zum Teil getrennt werden und in den Gemeindesaal umziehen, da die eigentlichen Räumlichkeiten während der Bauarbeiten nicht mehr genutzt werden konnten. Dazu kam die Lautstärke, die besonders in den Ruhephasen nach dem Mittagessen kritisch war. Allerdings sei es für die Kinder auch spannend gewesen, den Bauarbeitern und Handwerkern bei ihrer Arbeit zuzusehen, so Haider.

Architekt Daniel Oberschelp freut sich über die gelungene Zusammenarbeit und überreicht symbolisch ein Sitzkissen, betont aber auch nochmal, dass die vergangene Zeit nicht einfach war: „Rücksicht und Geduld waren von beiden Seiten sehr wichtig.“ Nun verfügt der Kindergarten über eine Schallschutzdecke, ein neues Lichtkonzept und eine Lüftungsanlage, außerdem wurden die vorhandenen Räumlichkeiten besser genutzt: Neben der eigentlichen Küche befindet sich nun zum Beispiel eine Spielküche für die Kinder. Auch der Garten wurde umgestaltet und ist nun zum echten Abenteuer geworden: Neben Klettergeräten und einem neuen Wasserspiel im Sandkasten gibt es jetzt einen echten hölzernen Zeppelin zum Klettern und Abheben in die Lüfte. Über den Garten, der seit März 2017 nicht mehr nutzbar war, freuen sich alle Beteiligten besonders und können von jetzt an die Zeit im neuen Kindergarten genießen.