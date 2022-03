Fischbacher Karateka lernen von Europameisterin Johanna Kneer

Das Trainingsprogramm des Karate-Dojo Fischbach ist mit einem sportlichen Höhepunkt bereichert worden. Zum zweiten Mal schon gab sich Johanna Kneer vom KJC Ravensburg als Gasttrainerin beim Fischbacher Verein die Ehre. Die 24-Jährige ist mit vielen internationalen und nationalen Titeln eine der erfolgreichsten Karate-Athletinnen des Deutschen Karate Verbands (DKV). Zu ihren Erfolgen zählen Titel wie Jugendweltmeisterin, US-Open-Gewinnerin, U21-Europameisterin, amtierende Europameisterin (Kumite-Team) und mehrfache deutsche Meisterin.

In 90 kurzweiligen Minuten vermittelte sie am vergangenen Donnerstag zahlreiche Übungsformen für das Kumite, den freien Zweikampf. Laut Mitteilung des Fischbacher Vereins lag der Schwerpunkt auf dem „Lesen des Gegners“. Hier ging es also um das Analysieren verschiedener Verhaltensmuster und die Wahl einer optimal auf das jeweilige Verhalten angepassten Reaktion. „Zwei Beispiele dafür waren der Umgang mit einem eher defensiv agierenden Gegner sowie das Verhalten unter dem Druck eines stark angreifenden Partners“, heißt es in der Mitteilung.

Wertvolle Anregungen

Kneer begeisterte die 23 teilnehmenden Fischbacher Karateka mit ihrer offenen und sympathischen Art sowie einem didaktisch perfekt ausgefeilten Trainingsprogramm, bei dem auch die neuen Einsteigerinnen und Einsteiger voll auf ihre Kosten kamen. Die anwesenden Trainerinnen und Trainer nahmen viele wertvolle Anregungen für die eigene Trainingsgestaltung mit.

Mit Sondertrainings wie dem mit Kneer sowie ganztägigen Lehrgängen bietet das Karate-Dojo Fischbach seinen Mitgliedern regelmäßig die Gelegenheit, Top-Athletinnen und Athleten sowie Spitzentrainer des DKV hautnah zu erleben. „Sie ergänzen das breitgefächerte und abwechslungsreiche Trainingsprogramm und sind ein wichtiger Baustein für die hochwertige Karate-Ausbildung, die das Karate-Dojo Fischbach seit 1975 garantiert“, berichtet der Verein, der für weitere Informationen auf seine eigene Internetseite (www.karate-fischbach.de) verweist.