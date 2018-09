Fischbacher Karateka erkämpft Doppelsieg

Niclas Baldauf vom Karate-Dojo Fischbach ist vor Kurzem beim 27. Internationalen Jugend-Cup im saarländischen Bous angetreten. Der 15-jährige Fischbacher Nachwuchsathlet, Mitglied des erweiterten D-Kaders des Karateverbands Baden-Württemberg, trat in der Disziplin Kumite (Freikampf) in den Klassen U16 bis 57 Kilogramm sowie U16 bis 70 Kilogramm an. Laut Vereinsbericht dominierte er die Konkurrenz in beiden Wettbewerben.

Die Vorrunde in der U16-Kategorie U16 begann mit einem langen, zähen Schlagabtausch gegen Paul Langer vom Shotokan-Karate Saarwellingen. Niclas blockierte die zahlreichen Attacken seines Gegners souverän, konnte jedoch keine Wertung beim Kontern erzielen. Nach der zweiminütigen Kampfzeit stand es unentschieden nach Punkten. Aufgrund taktischer und technischer Überlegenheit fiel der Entscheid der Kampfrichter zugunsten des Fischbachers aus. Der Teilnehmer vom Bodensee stand damit im Finale, in dem er auf Benedikt Backes, ebenfalls vom Shotokan-Karate Saarwellingen, traf. Gleich in den ersten Sekunden ging er mit einem dynamischen Jodan-Geri (Fußtritt zum Kopf) drei Punkte in Führung und konnte diese im weiteren Kampfverlauf bis auf 6:1 ausbauen. Damit erlangte er Gold. Auch in der höheren Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm zeigte sich der 15-Jährige in Topform und kämpfte sich mit guter Beinarbeit, Konzentration und explosiven Techniken ins Finale. Dieses entschied er gegen einen Gegner vom TV St. Wendel klar für sich. Seine Trainer und Trainingspartner vom Karate-Dojo Fischbach freuen sich mit ihm über zwei Goldmedaillen.