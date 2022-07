Fischbacher Karate-Kinder legen ihre erste Prüfung ab

Mutig, unerschrocken und optimal vorbereitet von ihren Kindertrainern Franz Speth und Thomas Gregotsch haben sich die zehn jüngsten Mitglieder des Karate-Dojo Fischbach ihrer ersten Gürtelprüfung (Kyu-Prüfung) gestellt. Und das mit Erfolg, was bei den Kindern für Erleichterung sorgte.

Alle geben ihr Bestes

Alle Prüflinge hatten im vergangenen November mit dem Einsteigerkurs ihre Karate-Laufbahn begonnen. Durch Fleiß und Durchhaltevermögen waren sie nun bereit für die Prüfung zum 9. beziehungsweise 8. Kyu (weißer und gelber Gürtel). Gemäß dem Prüfungsprogramm des Deutschen Karate Verbands mussten Grundtechniken (Kihon), Übungen mit Partner (Kumite) sowie eine Kata gezeigt werden. „Alle Kinder waren hoch motiviert und gaben ihr Bestes“, heißt es in der Mitteilung des Karate-Dojo Fischbach. Mit ihren Leistungen überzeugten sie die Prüferin Christina Wedewardt. „Ein Sonderlob ging an Yusuf, der die Prüfung zum 8. Kyu absolvierte“, so das Karate-Dojo. Er zeigte präzise und saubere Techniken sowie ein gutes Timing bei der Kata. Bei der Urkundenübergabe war bei den Kindern ein bisschen Stolz dabei, die noch ungewohnte Prüfungssituation so souverän gemeistert zu haben.

Als Abteilung des TSV Fischbach bietet das Karate-Dojo Fischbach nach eigenen Angaben ein „umfang- und abwechslungsreiches Trainingsprogramm“, das sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene richtet. Die Kinder (ab acht Jahre) trainieren immer montags von 17 bis 18.30 Uhr in der neuen Sporthalle Fischbach (Gymnastikraum). Interessierte Eltern können sich an den Jugendwart Thomas Gregotsch wenden.