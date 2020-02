Eine ganze Reihe an Veranstaltungen können die Fischbacher Funkenfreunde am Wochenende präsentieren. Los geht es am Samstag, 29. Februar, ab 8 Uhr mit dem Aufbau des Funken am Fildenplatz in Fischbach. Ab 12.30 Uhr geht es zur deftigen Funkensuppe, wie die Funkenfreunde mitteilen.

Ab 14 Uhr soll es laut Pressemitteilung Kaffee, Kuchen und Waffeln geben. Ab 19 Uhr geht es mit einem gemütlichen Hock mit spontanen Happy Hours im beheizten Pavillon weiter.

Zum Funkensonntag am 1. März starten die Funkenfreunde dann ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen im Pavillon. Außerdem gibt es dann erneut um 14 Uhr Kaffee, Kuchen, Waffeln sowie auch Funkenringe und Funkensuppe. Ab 17 Uhr öffnet zudem Ottos Wurstbraterei und um 18 Uhr startet das Funkenspektakel mit Kinderfunken und Kleinfeuerwerk. Ab etwa . 19 Uhr soll es laut Presseinformation mit dem Großen Funken, mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Fischbach, weitergehen.

Das Motto der diesjährigen Funkenhexen lautet „Hänsel und Gretel“ Gebaut werden die Funkenhexen mit großem Eifer, seit nunmehr 34 Jahren von der Werkstufe der Tannenhagschule Fischbach und seit einigen Jahren unter Leitung der Lehrkräfte Jürgen Dangl und Halina-Martha Oller, wie die Funkenfreunde vermelden.

Seit sie sich entschlossen hätten, keine Paletten und Obstgroßkisten mehr für den Funkenbau zu verwenden, sondern nur noch ausgediente Christbäume, werde zwar der Funken nicht mehr ganz so hoch, jedoch hätten sie mit Sicherheit die schönsten Funkenhexen in der ganzen Region und zusätzlich einen idealen Funkenplatz wo sich die Zuschauer nicht in eine Wiese oder einen Acker begeben müssten, erklären die Freunde weiter.

Den Funken anzünden, dürfen demnach in diesem Jahr die Schulleiterin der Grundschule Fischbach, Christine Waggershauser, ihre Kollegin der Schule am See, Ulrike Oechsle sowie der Schulleiter der Tannenhagschule Fischbach, Gerold Ehinger übernehmen. Groß und Klein sind laut der Pressemitteilung herzlich eingeladen, am Samstagnachmittag – ab etwa 12.30 Uhr – die Kunstwerke zu betrachten und bestaunen.

„Wer übrigens bei den Funkenfreunden etwas konsumiert sponsert zu einem gewissen Teil auch die Tannenhagschule mit, da die Funkenfreunde jedes Jahr einen nicht unerheblichen Betrag an die Tannenhagschule spenden, auch als kleinen Dank für die schönsten Funkenhexen landauf und landab“, erklären die Funkenfreunde.