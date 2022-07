Fischbacher Abendsportfeste feiern Comeback

Eigentlich wäre in diesem Jahr die 49. Auflage dran, das wäre gleichsam der Vorabend des goldenen Jubiläums. Doch die Corona-Pandemie hat einen dicken Strich durch die Planung gemacht und so beginnen nach dreijähriger Pause am 29. Juli die 47. Fischbacher Abendsportfeste. Ein Sportfest mit so langer Tradition kann Geschichten erzählen

Im Gründungsjahr 1974 ging es recht unkonventionell zu – manche sagten auch chaotisch. Der damalige Abteilungsleiter und Gründer der Fischbacher Leichtathletik, Fritz Karcher, hatte eine Idee und setzte sie ohne viel Aufhebens in die Tat um. Er nutzte die Begeisterung für die Leichtathletik, die die Olympischen Spiele von München mit ihren unvergessenen Helden Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth oder Klaus Wolfermann entfacht hatten und lockte damals nicht nur die Häfler Leichtathleten, sondern halb Oberschwaben und die IBL (Internationale Bodensee Leichtathletik), zu deren Gründervätern Karcher ebenso zählte, ins Fischbacher Stadion. Damals noch auf die mit kleinen Steinen übersäte Aschenbahn, erst seit 1985 werden die Wettkämpfe auf einer Kunststoffbahn ausgetragen.

An sieben Wettkampfabenden sollten beinahe alle leichtathletischen Disziplinen angeboten werden. Mitmachen konnten alle: Oma, Opa, Mama, Papa und die Enkelkinder. Obwohl der Schwerpunkt anfangs eindeutig im Breitensport lag, kamen schon an den ersten Abenden auch Spitzenathleten nach Fischbach. Ein toller Anschauungsunterricht für den Nachwuchs. Hochkarätige, oft jahrzehntealte Stadionrekorde künden noch heute davon. Alles sollte unkompliziert ablaufen: Anmeldungen waren unmittelbar vor dem Wettkampf möglich und die Laufeinteilung erfolgte nur nach den gemeldeten Bestzeiten – unabhängig von Altersklassen und Geschlecht.

Drei Veranstaltungstage

Die Teilnehmerzahlen waren in den ersten Jahrzehnten phänomenal. Über 5000 Meter mussten oft sieben Zeitläufe angesetzt werden, um die 140 bis 150 Läufer ins Rennen zu schicken. Davon kann man heute nur träumen, aber manchmal blitzt doch noch etwas aus dieser Zeit auf. 2013 starteten 77 Athleten über 800 Meter und 15 davon blieben unter zwei Minuten. Allerdings gibt es die sieben Veranstaltungsabende wegen der insgesamt schwindenden Teilnehmerzahlen und auch wegen der übersichtlichen Kampfrichter- und Helferreserve schon lange nicht mehr.

Martin Griebel, Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Fischbach, freut sich über die große Bereitschaft der Kreisvereine bei den Abendsportfesten mitzuhelfen. Nur mit eigenen Mitarbeitern könne der TSV Fischbach das Event nicht mehr stemmen. Der Verein hofft auf zahlreiche Starter. Los geht es am Freitag, 29. Juli, mit den Sprints über 50, 75 und 100 Meter, 800 Meter, 3000 Meter, Weitsprung und Kugelstoßen. Da auch für die Schülerklassen ein Dreikampf möglich sein soll, wird auch das Ballwerfen angeboten.

Es gibt zudem zwei weitere Veranstaltungstage. Am Freitag, 5. August, gibt es Wettkämpfe in den Disziplinen 200 Meter, 1000 Meter, 5000 Meter, Stabhoch und Speerwurf, wie in den letzten Jahren als Paarkonkurrenz. 60, 80, 100, 110 Meter Hürden, 400 Meter, 1500 Meter, Stundenlauf, Hochsprung und Diskus stehen am Freitag, 23. August, auf dem Programm. Weitere Informationen sind unter www.tsvfischbach.de verfügbar.