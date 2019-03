Fischbach verbrennt das Rotkäppchen und den großen, bösen Wolf

Beim Fischbacher Funken am Sonntag gibt es wieder einmal ein besonderes Kunstwerk zu bestaunen, bevor es schließlich in flammen aufgeht: Rotkäppchen. Die Schüler der Werkstufe aus der Tannenhag-Schule haben sich unter Anleitung ihrer Lehrkräfte wieder mächtig ins Zeug gelegt und den Fischbacher Funkenfreunden eine besondere Hexe präsentiert, wie die Schule mitteilt.

Die Präsentation fand im geselligen Rahmen der Schülerbefreiung am Gumpigen Donnerstag in der Tannenhag-Schule statt. Die freundschaftliche Verbundenheit der Schule mit den Funkenfreunden währt mittlerweile seit 33 Jahren. 25 Jahre wurden die „klassischen“ Funkenhexen unter Anleitung von Lehrerin Uli Koch entworfen und von den Schülern der Werkstufe angefertigt, bis Uli Koch schließlich altersbedingt, in den wohlverdienten Ruhestand ging und ein paar Jahre später verstarb. Sie konnte aber zwei Lehrerkollegen für den Hexenbau begeistern und einarbeiten. Und so traten Halina-Martha Oller und Jürgen Dangl in die Fußstapfen von Uli Koch und sind seit mittlerweile acht Jahren begeisterte Hexenbauer mit pfiffigen Ideen. Das Motto hat sich etwas geändert, weg vom klassischen Hexenbau hin zu einem Hexenbau mit Bezug zu Märchen, um auch die Schüler der Werkstufe abholen und motivieren zu können.

Das diesjährige Motto lautet: Rotkäppchen und der Wolf. Getragen wird die ganze Aktion natürlich auch von der Schulleitung der Tannenhagschule unter Gerold Ehinger. Das Rotkäppchen wird oben auf dem großen Funken an der Funkentanne befestigt und der Wolf wird den Kinderfunken krönen.

Auch der Funkenbau hat sich in Fischbach geändert, in den vergangenen Jahren wuchs er mit Paletten und Obstgrosskisten in die Höhe. „Jetzt verwenden wir zu 98 Prozent nur noch ausgediente Christbäume“, so die Funkenfreunde. Der Grund dafür: Nach dem Verbrennen von Paletten und Obstgrosskisten blieb eine Unmenge von Asche, Nägeln, Schrauben und anderen Metallteilen zurück. Diese mussten dann in mühsamer Kleinarbeit eingesammelt werden. Trotz des Einsatzes spezieller Magnete war dies eine unschöne Arbeit und es gab keine Garantie dass alle zwischen den Ufersteinen gefunden wurden. Der Funkenstandort ist a im Sommer ein Badestrand und sollte auch als solcher gefahrlos genutzt werden können, heißt es weiter. „Der Funken wird dadurch nicht mehr so hoch, aber dafür haben wir den schönsten Funkenstandort auf der Gemarkung Friedrichshafen und die schönsten Funkenhexen“, so die Funkenfreunde.

Am Samstag ab 8 Uhr wird der Funken aufgebaut. Die Kunstwerke können ab 12.30 Uhr bestaunt werden. Dann gibt es auch Funkensuppe sowie kalte und heiße Getränke. Ab 14 Uhr öffnet ein Stand für Kaffee, Kuchen und Waffeln. Nachdem der große Funken aufgebaut und das Rotkäppchen an der Funkentanne befestigt ist, sind alle Kinder eingeladen, die beim Aufbau des Kinderfunkens mitwirken wollen. Ab 19 Uhr laden die Funkenfreunde zudem zu einem Hock im beheizten Pavillon ein.

Am Funkensonntag ab 11 Uhr geht es im Pavillon weiter – beim Frühschoppen. Ab 14 Uhr gibt es wieder Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr wirft Ottos Wurstbraterei den Grill an. Gegen 18 Uhr wird der Kinderfunken entzündet. Gegen 19 Uhr – nach Einbruch der Dämmerung – lodert der große Funken. Die Musikkapelle Fischbach sorgt für die passende musikalische Umrahmung.

Das Anzünden des Funkens wird in diesem Jahr durch den neu gewählten Bürgermeister Dieter Stauber stattfinden.

Als Dankeschön kommt ein Teil des Erlöses auch der Tannenhag-Schule zugute.