Fischbach-Pläne: Befürchtungen nehmen

Kaum wurde die Zukunft einer weiterführenden Schule in Fischbach vor wenigen Wochen auf Eis gelegt, kursieren in der Stadt schon Pläne, wie das Gelände künftig aussehen könnte – ohne Schule, dafür mit allerlei Ideen für das Drumherum. Da muss sich niemand wundern, dass mancher Fischbacher das Gefühl hat, hier solle häppchenweise ein längst feststehender Generalplan an den Mann gebracht werden. Ob das so ist, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Aber wer Bürgern solche Befürchtungen nehmen will, muss erstens früher und zweitens umfassender drüber reden.