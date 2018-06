Aktuelle Pläne der Stadt zur Neugestaltung von Fischbach sorgen für Gesprächsstoff im Ortsteil. Kurz vor dem Ablauf einer Frist zur Stellungnahme von Bürgern zu den Vorhaben am 2. Mai stehen dabei drei Themen im Fokus: Die Zukunft des Bahnhof Fischbach, der künftigen Sporthalle und der Standort eines möglichen Seniorenheims.

„Ich will nicht sagen, dass wir alles schlecht finden. Ich will allerdings in einen richtigen Dialog treten“, sagte Dietmar Nützenadel, Vorsitzender der Fischbacher Runde, praktisch ein Ersatz-Ortschaftsrat des Häfler Stadtteils, am Donnerstag im SZ-Gespräch. Seit die Fischbacher und ihr Mitsprache-Gremium vor einigen Wochen von den Plänen der Stadt im Dreieck Eisenbahn- und Zeppelinstraße erfahren haben, haben sich offenbar Fragen aufgetürmt.

Nützenadels erste Sorge gilt derzeit dem geplanten Neubau einer Sporthalle als Ersatz für die alte Turnhalle an der Fischbacher Schule. 2017 sollte die Halle kommen. Jetzt fürchtet Nützenadel eine Verschiebung des Projekts. Grund: Laut eines offiziellen Begründungsschreibens der Stadt aus einer Ausschusssitzung im März soll das Gebiet um den Standort wohl besser ausgenutzt werden. Falls die Pläne nochmal auf den Prüfstand kommen, könnte das aber Zeit kosten, so Nützenadel. Weil Vereine und der Ort die Halle aber dringend bräuchten, wolle man eigentlich nicht weiter warten.

Gastronomie im Bahnhof wird erwartet

Der nächste strittige Punkt: Die Zukunft des Kulturbahnhofs. Zähneknirschend nimmt man in Fischbach offenbar schon hin, dass es mit Veranstaltungen dort – wohl vor allem wegen der Lärmbelästigung – eines Tages vorbei sein wird. Doch nun spielt die Stadtverwaltung offen mit der Idee, auch die Gastronomie am Bahnhof zu streichen. Das hat jüngst nicht nur für Aufregung im Internet gesorgt (siehe unten) – sondern plagt auch Fischbachs Sprachrohr: „Eine Gastronomie wird an dieser Stelle von vielen erwartet“, ist sich Nützenadel sicher.

Nicht zuletzt wundert sich der Stadtteil auch über ein mögliches Seniorenheim im Bereich des aktuellen Skaterplatzes vor der Fischbacher Schule. Offiziell ist das noch mehr hehrer Wunsch als konkreter Plan - doch das Begründungsschreiben der Stadt spricht immerhin auch schon von „planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Pflege- und Betreuungseinrichtung in Fischbach“. Allerdings: Kommt das Seniorenheim, muss die Skateranlage wohl weichen. „Was wird aus ihr?“, fragt Nützenadel weiter, während in Facebook-Debatten auch kritisch hinterfragt wird, ob ein Seniorenheim in Nachbarschaft zu einer Grundschule und vielleicht Kita überhaupt passende Partner wären.

Kritik an Informationspolitik

Nicht nur Dietmar Nützenadel teilt diese Bedenken. Auch Anita Wenger, zweite Vorsitzende im Kirchengemeinderat, ist dieser Meinung – als Bürgerin, nicht als Rätin, betont sie. „Hier wurde ein Riesen-Areal neu geplant ohne im Vorfeld mit der Fischbacher Runde zu reden“, so Wenger. Es wundert sie, dass das Gremium bei Kleinigkeiten wie einer neuen Dusche auf dem Freizeitgelände stets sofort informiert werde. Die Pläne zur „Eisenbahnstraße“ sollen den Ortsteil-Vertretern hingegen erst am 7. Juni vor Ort präsentiert werden, Wochen nach der Veröffentlichung.

Eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung zu den Bedenken in Fischbach an die Stadtverwaltung blieb bislang unbeantwortet. Die Stadt will sich allerdings am Freitag zum Thema Stellung beziehen.

Zusatzinfo: Bahnhof Fischbach sorgt auf Facebook für Debatten

Noch hat sich zwar weder eine Bürgerinitiative gegründet noch ist eine Petition zum Erhalt des Bahnhof Fischbachs als Kulturspielstätte eröffnet worden, die Diskussion um den Bahnhof als Bühnenort läuft auf der Internetplattform Facebook jedoch auf Hochtouren. Der SZ-Artikel „Tod auf leisen Sohlen“ ist in der Gruppe „Friedrichshafen – damals, gestern, heute“ veröffentlicht worden und wird dort diskutiert. Die absolute Mehrheit derer, die auf Facebook schreiben, wollen den Bahnhof auch als Bühne erhalten. Der Bahnhof gehöre zum Ort und dürfe auf keinen Fall verschwinden. Beklagt wird auch, dass bei Wegfall des Bahnhofs ein Teil des Programms nicht mehr angeboten werden könne. (ras)