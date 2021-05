Firmgottesdienste in Friedrichshafen sind feierlich und intesiv

Die Kirchen waren am jeweils nur zu einem Viertel gefüllt, jeder der jeweils 15 Jugendlichen durfte nur seine Familie und seine Paten mitbringen. Die sieben Firmgottesdienste der Katholischen Kirchengemeinden in Friedrichshafen waren straff aber nicht weniger feierlich und intensiv gestaltet von verschiedenen Chören und Bands sowie den Firmspendern aus nah und fern, unter anderem Weihbischof Matthäus Karrer aus Rottenburg.

Insgesamt 93 Jugendliche waren seit September mit der Vorbereitung zur Firmung beschäftigt, heißt es in der Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Nord und Mitte. Dafür haben sie sich gefragt, wie der Glaube besser zu verstehen ist und wie er zusammengeht mit dem Leben. Sie haben sich in Projekten und Gottesdiensten auf die Suche begeben, haben Fragen gestellt und sich am Ende für die Firmung entschieden.

„Glaube kann nur in Freiheit wachsen, kann nur Halt geben, wenn ich auf eigenen Beinen stehe. Ich muss und darf lernen zu fragen, sofern ich nicht gleich alles ablehne, was mit Glaube und Kirche zu tun hat. Die Firmung bestärkt die Entscheidung der Jugendlichen, durch das Gebet der Gemeinden und Familien, durch einfache aber tief berührende Gesten, die Hand auf dem Rücken und auf dem Kopf das duftende Öl zu spüren. Sie ist in diesem Sinn nicht das Ende eines Weges der Vorbereitung, sondern der Anfang“, sagt Pastoralreferent Philip Heger, der den Firmweg in den zwölf Gemeinden Friedrichshafens verantwortet.

So waren es, wenngleich unter Einschränkungen, für die Jugendlichen und deren Familien dennoch intensive, stärkende und berührende Gottesdienste. In Fischbach und St. Petrus Canisius am 16. Mai mit Prälat Rudolf Hagmann und Dekan Bernd Herbinger als Firmspender, in Ailingen am 21. Mai und Zum Guten Hirten am 22. Mai spendeten Pfarrer Reinhard Hangst und Weihbischof Matthäus Karrer die Firmung.

Der nächste Firmweg beginnt ab September. Die Anmeldung ist bei Pastoralreferent Philip Heger per Email an philip.heger@drs.de möglich.