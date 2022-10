Firma aus Friedrichshafen will führender Anbieter von geretteten Lebensmitteln werden

Das Friedrichshafener Lebensmittelunternehmen Followfood übernimmt die Firma Dörrwerk und deren Marke Rettergut. Das schreibt Followfood in einer Pressemitteilung. Dörrwerk ist darauf spezialisiert, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Mit der hundertprozentigen Übernahme wird Followfood zum führenden Anbieter von geretteten Lebensmitteln, heißt es in der Mitteilung.

Das Berliner Unternehmen Dörrwerk gibt es seit 2015. Dörrwerk ist laut Pressemitteilung Spezialist dafür, möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden. Dafür verwendet die Firma Rohstoffe, die „zum Beispiel aufgrund optischer Mängel den strengen Kriterien der Lebensmittelindustrie nicht genügen, jedoch qualitativ in einwandfreiem Zustand sind“. Unter der Marke Rettergut werden diese Lebensmittel etwa in Form von Suppen, Pasta, Brotaufstrichen und Mix-Schokolade im Handel angeboten.

Followfood will nachhaltigste Marke werden

Laut Mitteilung konnten auf diese Weise bereits mehr als 500 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. Ein Teil des Umsatzes der Rettergut-Produkte fließe zudem in soziale und nachhaltige Projekte. Für die Firma Followfood, die sich „auf dem Weg zur nachhaltigsten Lebensmittelmarke der Welt“ sieht, rundet die Übernahme „das eigene Portfolio konsequent ab“.

Julius Palm ist Leiter Strategie und Marke und stellvertretender Geschäftsführer bei Followfood. (Foto: Followfood)

„Wenn wir über CO2 oder Biodiversität in der Lieferkette sprechen, dann ist das Thema Lebensmittelverschwendung absolut zentral. Denn circa ein Drittel der Lebensmittel, die angebaut werden, landen auf dem Müll“, wird Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer von Followfood in der Mitteilung zitiert. Mehr als die Hälfte dieser Verschwendung finde in den Lieferketten statt, was ein „Skandal“ sei, so Palm weiter.

Dörrwerk-Gründer bleiben im Unternehmen

Followfood-Geschäftsführer Jürg Knoll betont, dass „diese Akquisition im aktuellen Marktumfeld eine enorme Kraftanstrengung“ gewesen sei. „Gerade in der heutigen Zeit, in der die Knappheit von Lebensmitteln, aber auch die Umweltfolgen einer industriellen Landwirtschaft immer stärker zum Vorschein treten, wird deutlich, wie sinnlos und verantwortungslos es ist, dass ein Drittel aller Lebensmittel im Müll oder wieder auf dem Feld landen. Das zu bekämpfen, daran möchten wir künftig mit unserer ganzen Kraft arbeiten“, so Knoll.

Jürg Knoll ist Chef von Followfood. (Foto: Winfried Heinze)

Die Gründer von Dörrwerk, Stefan und Philipp Prechtner, bleiben laut Followfood weiter im Unternehmen und sind froh über „die Eingliederung in ein größeres Unternehmen, das die Werte von Rettergut zu 100 Prozent teilt“.

Die Dörrwerk-Gründer Stefan und Philipp Prechtner. (Foto: Dörrwerk)

Followfood wurde 2007 gegründet und beschäftigt inzwischen 45 Mitarbeiter. Das Unternehmen wächst laut Pressemitteilung seit Jahren zweistellig und machte 2021 einen Umsatz von über 69 Millionen Euro. Geschäftsführer der Followfood GmbH sind Jürg Knoll und Harri Butsch. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Friedrichshafen, ein zweiter Standort befindet sich in Hamburg.