Finissage am 7. November im Zeppelin-Museum Friedrichshafen

Die Sonderausstellung „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“ im Häfler Zeppelin-Museum läuft noch bis Sonntag, 7. November. Bei der Finissage soll ein Fokus auf die Fragestellungen der Ausstellung gelegt werden, wie es in der Ankündigung heißt.

Um 15 Uhr bietet das Zeppelin Museum eine exklusive Kutorenführung durch die Ausstellung mit Jürgen Bleibler (Leiter Zeppelin) und Ina Neddermeyer (Leiterin Kunst) an. Beide berichten von den Anfängen und Ideen der sehr aufwendigen Schau, wie die Corona-Krise die Eröffnung mehrmals verhinderte und welche Besonderheiten die Ausstellung den Gästen zu bieten hat. Die Führung ist kostenlos, es ist nur der Eintritt zu zahlen. Die Teilnahmezahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist bis Freitag, 5. November, 12 Uhr, per E-Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de oder telefonisch unter 07541 / 380125 erforderlich.

Um 18 Uhr startet das Museum einen Live-Stream auf den Internetplattformen www.debatorial.de, Facebook und YouTube. Diskutiert wird die Frage „Wer kontrolliert wen? Von Staat und Öffentlichkeit“. Mit dabei sind Justus von Daniels (Correctiv), Ricarda Drüeke (Universität Salzburg), Claudia Emmert (Direktorin Zeppelin Museum), Steffen Krämer (FGZ Konstanz), Ina Neddermeyer (Zeppelin-Museum) und Frank Rieger (Chaos Computer Club) sein. Moderiert wird das Gespräch von Dominik Busch. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Zeppelin Museums Friedrichshafen und des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Universität Konstanz. Es ist keine Anmeldung erforderlich.