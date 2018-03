Der Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Badminton-Bundesliga spitzt sich weiter zu. Mittendrin: der VfB Friedrichshafen, der zwar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, aber punktgleich ist mit dem Vorletzten Wiebelskirchen. Am letzten Spieltag Ende März treffen beide Mannschaften in der VfB-Halle aufeinander.

Drei Spieltage stehen noch auf dem Programm der Mannschaften in der 2. Badminton-Bundesliga. Der 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim steht nach 15 Siegen in 15 Spielen bereits als Meister fest. Marktheidenfeld wird wohl Vizemeister (26 Punkte). Dillingen, Schorndorf, Neubiberg-Ottobrunn werden die Klasse halten. Mit dem Team aus Jena (19), das auf Platz sechs steht, beginnt der Abstiegskampf. Der Tabellenletzte Neusatz wird mit aktuell neun Punkten die Klasse nicht halten und hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Um den zweiten Abstiegsplatz kämpfen Jena (19 Punkte), Fischbach (17), VfB Friedrichshafen (16) und Wiebelskirchen (16). Der VfB Friedrichshafen hat am letzten Spieltag am 25. März (11 Uhr) Wiebelskirchen zu Gast, zuvor treffen die Häfler aber auf Dillingen und Saarbrücken-Bischmisheim. Gegen Dillingen gewann der VfB in der Hinrunde mit 4:3. Es war ein knappes Spiel und die Punkte für die Häfler holten das erste Männerdoppel, bestehend aus Björn Hagemeister und Andreas Bühler, das Frauendoppel mit Janina Schumacher, Stefanie Matt, das Einzel der Männer (Hagemeister) und das Fraueneinzel (Matt).

Gegen Saarbrücken-Bischmisheim gab es ein glattes 0:7. Allerdings waren viele Spiele hart umkämpft (Damendoppel, gemischtes Doppel und zweites Herreneinzel). Das lässt für das Rückspiel hoffen. Von den letzten zwei Spielen sind zwei in der VfB-Halle. Das könnte ein Vorteil sein. „Sicherlich ist die gewohnte Umgebung für unsere Spieler ein Vorteil, aber wir müssen unsere Leistung erst zeigen. Es werden schwere Spiele und wir wollen uns die nächsten Wochen gut darauf vorbereiten“, sagt VfB-Mannschaftsführer Tobias Arenz.

Positiv für den VfB Friedrichshafen ist aber, dass aufgrund der Tabellensituation die Mannschaft aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen kann. Das sollte zusätzliche Motivation geben.