Der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2 (Samstag, 17 Uhr) ist an Spannung kaum zu überbieten. Zwei Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt, zwei um die Aufstiegsrelegation (Lindau und Achberg). Der FC Friedrichshafen und der SV Oberteuringen sind mitten drin in Sachen Abstiegskampf. Beide Teams haben 19 Punkte, Oberteuringen verfügt über das deutlich bessere Torverhältnis.

An den Mittwochabend vor Pfingsten haben die Spieler des FC Friedrichshafen gute Erinnerungen. Im Nachholspiel beim SV Achberg lag die Mannschaft von Spielertrainer Damir Alihodzic zur Pause mit 0:3 zurück. Nach Wiederanpfiff drehten die Häfler die Partie, am Ende hieß es 3:3. „Wir denken gerne an dieses Ergebnis zurück, aber Achberg ist für mich spielerisch die beste Mannschaft der Liga. Wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen“, sagt Alihodzic, der nur einmal vor dem wichtigen Spiel trainieren wird.

Im Mittelpunkt solle der Spaß stehen, etwas einzuüben sei nicht geplant und für ihn auch nicht sinnvoll. „Die Spieler müssen locker bleiben. Ich versuche meinen Fußballern, dies im Training zu vermitteln“, meint der FC-Trainer. Verzichten musste Alihodzic am Mittwoch beim Training auf seinen Innenverteidiger Assirou Ouro-Bodi, der in Isny arbeitet. „Ich mache mir um ihn keine Sorgen, der hält sich selber fit. Auf meinen Innenverteidiger ist Verlass“, betont Alihodzic.

Auch was die Heimspiele des FC an den SV Achberg betrifft, hat der FC-Spielercoach sehr gute Erinnerungen. In den vergangenen beiden Jahren siegte der FC immer knapp. „Das ist ein gutes Zeichen. Ich werde die Spieler daran erinnern“, meint Alihodzic. Durch den 2:0-Sieg im Derby gegen Lindau kann Achberg noch Zweiter werden und wird am Samstag alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. „Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber so ist das. Wir nehmen es, so wie es kommt“, betont Alihodzic.

Auf dem Papier einfacher

Die Aufgabe des SV Oberteuringen ist deutlich einfacher, zumindest auf dem Papier. Das Team von Trainer Michael Krause ist beim bereits abgestiegenen SC Friedrichshafen zu Gast. Das Hinspiel gewann der SV Oberteuringen deutlich mit 7:0. Der SVO hat am vergangenen Spieltag gegen die SGM Fischbach-Schnetzenhausen mit 7:3 gewonnen. Spannend wurde es, als die Gäste nach einem 0:3-Rückstand auf 2:3 verkürzten. Danach setzte Oberteuringen die Akzente. Der SC hat jedoch nichts zu verlieren, das ist das Gefährliche für den SVO. Wenn aber alles normal läuft, dann siegt der SVO. Die besseren Karten hat also Oberteuringen. Zumal der SC nach dem Rücktritt von Trainer Hakan Sumnulu mit dem neuen Trainer Pietro Schlecker für die B-Liga plant. Doch wie sagte bereits der ehemalige Bundestrainer Sepp Herberger: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.“