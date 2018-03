„Wir feiern zehn Jahre Filmtage“, sagt Bürgermeister Andreas Köster. „Das Festival ist zu einem festen Bestandteil unserer Kulturszene geworden.“ Aber nicht nur zur Feier des runden Geburtstags werden die Filmtage im Kiesel einen Tag länger dauern als sonst, nämlich vom 1. bis 5. März – sondern weil so viele erstklassige Dokumentationen eingeschickt wurden wie noch nie. „Die besten acht davon passten einfach nicht in vier Tage“, sagt Claudia Engemann vom Kulturbüro.

Besonderes zum Zehnjährigen

Zur Feier des Zehnjährigen haben die Filmtage viele Extras zu bieten. So hält die Festrede zur Eröffnung Urs Spörri, ein ausgewiesener Spezialist des deutschsprachigen Films. Als Gutachter der Deutschen Film- und Medienbewertung entscheidet er mit über die Vergabe des Prädikats „Besonders wertvoll“. In der „Filmecke“ im Foyer laufen die beliebtesten Kurzfilme der vergangenen Festivaljahre und für 5 Euro gibt es einen kleinen „Spielzeug-Klick-Fernseher“ mit Motiven früherer Filme des Festivals. Zudem findet ein Abschlusskonzert mit dem siebenköpfigen „Ensemble ascolta“ statt. Die Musiker werden unter anderem den Filmklassiker „Ein andalusischer Hund“ neu vertonen.

Acht Dokus im Programm

Der herausragendste unter den Dokumentarfilmen ist „Dil Leyla“. Das Porträt einer Kurdin, deren Vater als Widerstandskämpfer von der türkischen Polizei erschossen wurde. Leyla Imret wuchs danach bei ihrer Tante in Deutschland auf – und kehrte mit Mitte 20 in ihre kurdische Heimatstadt zurück. 2014 wurde sie dort jüngste Bürgermeisterin der Türkei; und noch vor dem Putsch gegen Erdogan repressiv ihres Amtes enthoben. Leyla Imret wird persönlich im Kiesel mit dem Publikum sprechen, wie auch andere Darsteller, Regisseure oder Produzenten der gezeigten Filme.

Die Themenpalette der Dokumentarfilme ist denkbar breit. „Alles gut“ beleuchtet die Situation von Flüchtlingen in Deutschland aus der Sicht der Kinder. „Zwischen den Stühlen“ begleitet drei Referendare bei ihren ersten Schritten durch den Schulalltag. Der Film „Es ist nie zu spät“ erlebt im Kiesel seine Deutschlandpremiere: Ein Porträt über Menschen, die sich jenseits der Pensionierung dem Extremsport verschreiben. Einer von ihnen, Peter Roseney, kommt persönlich in den Kiesel. „Francos Erbe“ erzählt von den etwa 300 000 Babys, die im Spanien der Franco-Diktatur und auch in den Jahren danach ihren Eltern entrissen und an Adoptiveltern verkauft wurden. Der Streifen „# Single“ schließlich begleitet Alleinstehende humorvoll und kritisch bei ihrer Partnersuche im Internet.

15 Kurzfilme im Wettbewerb

In drei Programmzustellungen konkurrieren insgesamt 15 Kurzfilme um den mit 1500 Euro dotierten Jurypreis sowie um den mit 500 Euro prämierten Publikumspreis. Jedes dieser „Kurz und gut“-Programme enthält fünf Filme und dauert etwa eine Stunde. Louisa Deinhart betreut diesen Teil der Filmtage. Sie empfiehlt Interessierten den Vorverkauf, denn der Andrang wird erfahrungsgemäß groß sein. Die Macher zahlreicher Kurzfilme werden anwesend sein und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Schon eine auszugsweise Vorstellung zeigt, wie groß die Bandbreite ist: Im Animationsfilm „Am Boden der Tatsachen“ erfährt eine Hummel, dass sie rein rechnerisch nicht fliegen kann. „Pix“ reduziert ein ganzes Leben auf seine fotogenen Momente. Und in „Mathias“ wird ein Jobanfänger begleitet, der sich auch in einer neuen Identität einleben muss; denn früher war er eine Frau.

Filme für die Kleinsten

Schließlich gibt es die beiden Kurzfilmrollen „Film ab!“. Sie richten sich an Kinder ab vier und ab sieben Jahre. Louisa Deinhart freut sich besonders auf den Film „Mücke Pieks“ über ein frierendes kleines Wesen, das dringend einen Mantel braucht und auf die Geschichte von der „Prinzessin auf der Erbse“. Ihr leiht nämlich der Comedy-Märchenonkel Torsten Sträter seine Stimme.

Die Filmtage im Überblick

Donnerstag, 1. März

Ab 19 Uhr Sektempfang im Foyer

19.30 Uhr Eröffnung. Im Anschluss „Dil Leyla“ (Doku)

Freitag, 2. März

16 Uhr „Tiere und andere Menschen“ (Doku)

17.15 und 19.30 Uhr: Straßenshow „Interview mit einer Kuh“

18 Uhr „Alles gut“ (Doku)

20.15 Uhr „Zwischen den Stühlen“ (Doku)

Samstag, 3. März

13.15 und 15.30 Uhr: Straßenshow „Interview mit einer Kuh“

14 Uhr „Film ab!“ (Kurzfilme für Kinder ab vier)

15 Uhr „Film ab! (Kurzfilme für Kinder ab 7)

16.15 Uhr „Kurz und gut 1“ (Kurzfilme)

18 Uhr „Kurz und gut 2“ (Kurzfilme)

20 Uhr „Kurz und gut 3“ (Kurzfilme)

Im Anschluss: Verleihung des Publikumspreises und des Preises „Bester Kurzfilm“

Sonntag, 4. März

11 Uhr „Er Sie Ich“ (Doku)

14 Uhr „Es ist nie zu spät“ (Doku)

16 Uhr „Francos Erbe: Spaniens geraubte Kinder“ (Doku)

18.15 Uhr „# Single“ (Doku)

Montag, 5. März

10 Uhr „Film ab!“ Kurzfilme für Kinder ab sieben)

20 Uhr Filmmusik-Konzert mit dem Ensemble ascolta

Karten im Vorverkauf gibt es an der Tageskasse im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 0 75 41/28 84 44, sowie beim Sonderverkauf: am Montag, 26. und Dienstag, 27. Februar, jeweils 11.30 Uhr bis 14 Uhr in der Mensa der Zeppelin-Universität, sowie am Dienstag, 27. und Mittwoch, 28. Februar, jeweils 12 bis 17 Uhr im Foyer des k 42.

Karten kosten 6 Euro (ermäßigt 4 Euro), Kinderprogramme je 3 Euro. Das Kurzfilmticket für alle alle drei Programme kostet 12 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Das Dokuticket für alle acht Filme kostet 18 Euro (ermäßigt 12,50 Euro) und das Festivalticket für alle Filme 24 Euro, ermäßigt 16,50 Euro. Das Konzert des Ensemble ascolta kostet 12 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.