Filmtage beleuchten die Welt der Motivationstrainer

Jürgen Höller steht auf dem Balkon eines Schweizer Hotels, breitet die Arme aus und wirkt, als predige er den Alpen. Aber er predigt nur sich selbst „Es geht mir von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser“, sagt er – sagt es immer und immer wieder. Andere Mantras lauten „Ich liebe mich“ oder „Ich ziehe Geld an wie ein Magnet.“ Jürgen Höller ist der Star seines eigenen Lebens und die Hauptfigur der Dokumentation „Der Motivationstrainer“, mit dem die Filmtage am Donnerstag einen fulminanten Auftakt hinlegten.

Eigentlich brauchen die 11. Filmtage ja keinen Motivationstrainer, sagt Bürgermeister Andreas Köster in seinem Grußvort vor vollem Rängen. In jedem Jahr werden noch mehr Dokumentar- und Kurzfilme eingesandt – 343 waren es diesmal – und auch die Karten gehen immer besser weg. Ein kleines Festival sollen die Filmtage trotzdem bleiben. Das habe den Vorteile, so Köster, dass man an einer zentralen Stelle das gesamte Filmprogramm sehen könne – anstatt, wie bei der Berlinale, nur einen Teil davon an 35 verschiedenen Orten. Außerdem sind die Filmemacher in Friedrichshafen zum Greifen nah.

Auch der Regisseur Martin Rieck. Zusammen mit Julian Amershi hat er im Jahr 2017 den Film über Jürgen Höller gedreht. Entstanden ist ein Porträt von Höller und seinem Geschäftsmodell, der mit den Erfolgsträumen anderer Leute das große Geld verdient.

Höller füllt mit seinen Seminaren selbst die Münchner Olympiahalle. Von seinen Kunden wird er wie ein Messias gefeiert – was bedeutet, dass der Kapitalismus zur Heilsbotschaft mutiert ist. Höller putscht sich mental auf, bevor er den Massen entgegentritt, und dann reißt er gestandene Geschäftsleute ebenso mit wie Menschen, denen der Erfolg nicht gerade ins Gesicht geschrieben steht. „Man kann die Seminare auch in Raten bezahlen. Den Rest kann man sich denken“, sagt Martin Rieck. Er selbst blieb nicht unberührt von der Euphorie, die Höller zaubert – auch mithilfe pumpender Beats und simpler „Ich schaffe das“-Parolen, die ins Unterbewusstsein gehämmert werden sollen. „Aber was bleibt von alledem nach dem Seminar übrig, wenn die Leute wieder mit sich allein in der Wohnung sitzen?“, fragt der Regisseur.

Höller hat den Ehrgeiz, sein Business weltweit aufzuziehen. Bisher ist er nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, aber er will in die ehemaligen Ostblockstaaten expandieren – wo, denkt man bei sich, die Sehnsucht nach Reichtum das Sinnvakuum gefüllt hat, das mit dem Ende des Kommunismus entstanden ist. „Jürgen Höller wollte im Film den Plan seiner globalen Expansion rüberbringen“, erzählt Rieck. Es sei nicht gelungen, ihm persönlich nahe zu kommen. Mit einer Ausnahme: „Er hat uns erzählt, dass es ihm sehr schwer fällt, alt zu werden“. Entsprechend breit sind die Szenen, die den heute 56-jährigen Motivationstrainer beim Krafttraining zeigen. Angespannt ist nicht nur der Bizeps, sondern auch Persönlichkeit Höllers, der mit entsprechend scharfer Stimme spricht. „Er ist immer unter Strom. Selbst, wenn er im Whirlpool liegt“, meint Moderatorin Jana Wolf.

„Der Motivationstrainer“ verzichtet auf Kommentare und ergreift so weder für noch gegen Höller Partei. Darin spiegelt der Film die Ambivalenz der beiden Regisseure wider. Rieck hält Höller für einen guten Unternehmensberater: „Leuten, die bereits ein Business haben, bringen seine Finanzseminare wirklich was.“ In psychologischer Hinsicht – und ist Erfolg nicht auch Kopfsache? – hätten seine Kurse aber wenig zu bieten: „Das ist das, was man im ersten Semester Psychologie lernt.“

Jürgen Höller war mit dem Film nicht zufrieden, aber er habe eine gewisse Größe gezeigt, sagt Wieck. „Er hat gesagt, das Ergebnis sei nicht sein Ding, aber es sei okay“. Was genau gefiel dem Motivationstrainer denn nun nicht an diesem Porträt? „Er hat durch den Film gesehen, wie er wirkt. Das hat ihn verunsichert“, vermutet der Regisseur.