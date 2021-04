Filmemacher und Umweltschützer gibt Einblicke in seine Arbeit

Markus Mauthe widmet sich in seiner Onlinestream-Reihe „Allein kann ich die Welt nicht retten“ am Sonntag, 25. April, ab 20 Uhr dem Naturfilm. Zu Gast ist der Filmemacher und Umweltschützer Jan Haft. Er ist Gründer der Nautilusfilm GmbH, die schon viele Dokumentationen wie „Magie der Moore“ oder „Die Wiese“ produziert hat. Er wird Einblicke in seine Filmografie geben und erzählen, wie die teilweise spektakulären und sehr aufwendigen Szenen zustande kommen.Außerdem wird Simon Streatker, der als Hauptkameramann bei Mauthes Kinofilm „An den Rändern der Welt“ fungierte, aus seinem Berufsleben berichten. Zu sehen ist der Stream auf dem Youtube-Kanal von markus Mauthe unter https://youtu.be/Yucjx67jWXg. Foto: Jan Haft