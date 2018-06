Filmclub spendet Erlös an die Tannenhag-Schule

Der Filmclub Friedrichshafen hat dem Förderverein der Tannenhag-Schule 553 Euro gespendet. Der Erlös stammt aus dem Kuchen- und Kaffeeverkauf sowie freiwilligen Beiträgen des Filmtages im Januar. „Die Schule stellt uns immer ihre Räume kostenlos zur Verfügung, das ist nicht so selbstverständlich“, sagt Walter Beller vom Filmclub.

Als gemeinnütziger Verein würden sie deshalb das Geld dem Förderverein der Schule spenden. „Davon werden zum Beispiel neue Sporttrikots finanziert“, sagt Caroline Wocher, erste Vorsitzende des Fördervereins. Der Topf würde für besondere Anlässe gebraucht.

Die Prüfungsgebühren für die Taek-won-do Schüler gehören dazu, aber auch die Anschaffung von elektronischen Kommunikationsmitteln oder „der Eiswagen, der zum Schuljahresende kommt und jedem Schüler ein Eis mit auf den Weg gibt.“ Wichtig sei, dass das Geld zu hundert Prozent für die Schüler eingesetzt werde.

Die Mitglieder des Filmclubs freuen sich, in dieser Richtung einen Beitrag leisten zu können. „Jedes Jahr können wir hier unseren Filmtag abhalten“, so Beller. Es ist ein Wettbewerb, an dem Filmschaffende ihre Beiträge einreichen können, unabhängig davon, ob sie Mitglied im Filmclub sind oder nicht. Die besten Beiträge werden dann für den Landeswettbewerb nominiert. Auch im kommenden Januar wird es wieder einen Filmtag in der Tannenhag-Schule geben. „Allerdings steht das genaue Datum für diese Veranstaltung noch nicht fest“, sagt Beller.