Filmclub lädt zur Jubiläums- Filmschau ins GZH

Weit über Tausend Filme haben die Mitglieder des Filmclubs Friedrichshafen in den vergangenen 60 Jahren produziert. Zwölf davon, alle bei Landes- und Bundesfilm-Wettbewerben mit Preisen und Medaillen ausgezeichnet, zeigt der Filmclub Friedrichshafen laut Ankündigung anlässlich dieses kleinen Jubiläums bei einer öffentlichen Film-Veranstaltung am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Der Eintritt ist frei.

Vor nunmehr 60 Jahren trafen sich sechs junge Männer und eine Frau und gründeten den Schmalfilmclub Friedrichshafen, den heutigen Filmclub Friedrichshafen. Zu den Gründungsmitgliedern zählt auch Werner Heine, der damals wie heute das Amt des zweiten Vorsitzenden inne hat.

Bei der Film-Veranstaltung am 18. Ktober werden preisgekrönte Werke der Häfler Film-Autoren Jardine Gomes, Egon Ludwig, Walter Beller, Berthold Lindner, sowie Reinhard Sterzl und der verstorbenen Mitglieder Uwe Plieske, Gerhard Kunze und Robert Fuchs zu sehen sein. Die Themen sind recht vielseitig, so steht beispielsweise ein Krimi aus der Anfangszeit des Filmclubs oder der erste Trickfilm vor 40 Jahren auf dem Programm.

Auch die spektakuläre Wasserung im Bodensee vor Friedrichshafen von Iren Dornier mit seiner Do 24 ist zu sehen. Hochinteressant ist laut der Mitteilung auch die Geschichte des Zeppelindorfes oder die eines skurrilen Kunstwerks von Peter Lenk. Auch die Gräber vieler bekannter Künstler werden besucht. Es folgt der Besuch eines Friseursalon für Schafe bevor zu einer Hochzeit in Indien eingeladen wird.

Zum staunen und lachen ist laut Filmclub ein Film über den Bus-Tourismus in Indien. Zuvor geht es um das Schicksal eines verliebten Herings. Und dann werden die Besucher dieser einzigartigen Filmschau noch dorthin geführt, wo Wale sich zum gebären treffen. Man darf sich auf ein abwechslungsreiches Filmprogramm freuen, schreibt der Filmclub.