Film „Schwarze Adler“ ist im Kulturhaus Caserne zu sehen

Das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) Friedrichshafen lädt in Kooperation mit der Kulturhaus Caserne am Mittwoch, 29. Juni, um 19 Uhr zum Film „Schwarze Adler“ mit anschließender Diskussionsrunde ein. Die Vorführung im Kulturhaus (Casino) beginnt um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Der Filmabend ist der erste Teil des CJD-Projektes „Häfler kicken gegen Rechts“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit. Der beim CJD angesiedelte Jugendmigrationsdienst (JMD) Bodenseekreis veranstaltet als zweiten Teil des Projektes am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr auf der Wiese an der Promenade vor dem Stadtbahnhof im Fußballkäfig des Stadtsportverbandes ein Fußballturnier. Schirmherr ist der Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay.

Der Film „Schwarze Adler“, ein Dokumentation vom Sommer 2021, thematisiert die Erlebnisse schwarzer und afrodeutscher Spielerinnen und Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft und der Fußballbundesliga. Der Film wird vor dem Turnier gezeigt, um das Thema zu beleuchten. Durch das anschließende inklusive Fußballturnier, können den negativen Erfahrungen der Profifußballer in der Dokumentation, positive Erfahrungen von Zusammenhalt und Toleranz entgegengesetzt werden, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren weiter.

Der JMD berät und begleitet jugendliche Migrantinnen und Migranten im Alter von zwölf bis 27 Jahren im Bodenseekreis. Ebenso initiiert er verschiedene Gruppenangebote, die der Integration dienlich sind. „Wir haben uns bei der Umsetzung für den Mannschaftssport Fußball als Rahmenkonzept entschieden, um zum einen viele Menschen durch ein attraktives Angebot auf die Themen aufmerksam zu machen und zum anderen demokratisches Bewusstsein zu stärken und somit ein WIR-Gefühl erlebbar zu machen“, heißt es von Seiten des CJD und des JMD.