Figurentheater zeigt zwei Gebrüder-Grimm-Stücke

Das Figurentheater Lille Kartofler ist am Sonntag, 9. August, zu Gast bei „Kultur am Ufer“. Auf der Bühne am Graf-Zeppelin-Haus zeigt das Theater im Freien um 11 Uhr das Stück „Hans im Glück“ und um 16 Uhr „Rapunzel“. Geeignet sind die Inszenierungen für Kinder ab vier Jahren, schreibt das Kulturbüro. Bei schlechtem Wetter oder zu großer Hitze finden die Veranstaltungen im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses statt.

Um 11 Uhr heißt es „Hans im Glück“. Vom großen Klumpen Gold bis zum Wetzstein tauscht Hans seinen Verdienst ein. Zuletzt fällt der Stein in den Brunnen und Hans läuft glücklich heim. Die Geschichte ist lustig, wild, widersprüchlich, manchmal gefährlich, geht über mehrere Abenteuerstationen und Begegnungen bis hin zu einem tiefgründigen Schluss.

Um 16 Uhr steht „Rapunzel“ auf dem Programm. In sehr lebendigen Bildern erzählt Puppenspieler Matthias Kuchta ein hochaktuelles Märchen – kindgerecht interpretiert für das junge Publikum und für Familien. Dabei wird an lustigen Szenen nicht gespart, heißt es weiter.

Einlass ist jeweils ab 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr bis zur Einnahme des festen Sitzplatzes verpflichtend.