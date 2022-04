Figurentheater Pantaleon spielt während der Osterferien in Friedrichshafen

Das Medienhaus am See präsentiert am Dienstag, 19. April, um 16 Uhr im Kiesel die Geschichte „Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen“ über eine besondere Freundschaft. Das Figurentheater Pantaleon aus München zeigt eine Version des Bilderbuches von Kathrin Schärer für Kinder ab vier Jahren. In einer Kombination aus Schauspiel- und Figurentheater macht sich ein Forscher auf die Suche nach dem Ort, wo sich Fuchs und Hase und Gute Nacht sagen. Es beginnt eine spannende Reise.

Der Eintritt kostet drei Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07541 / 20 35 35 00 oder persönlich an der Info im EG des Medienhauses am See erforderlich.