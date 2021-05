Das Kulturbüro Friedrichshafen zeigt am 19., 20. und 21. Mai einen Figurentheater-Filmstream für Erwachsene vom Theates Zitadelle aus Berlin. Dieses ist laut Ankündigung nicht nur für virtuoses Puppenspiel, sondern auch für seinen unnachahmlichen Humor bekannt. In Friedrichshafen begeisterte es schon unzählige Male mit Inszenierungen für Kinder wie auch für Erwachsene. Drei Teile der Figurentheaterreihe „Die Berliner Stadtmusikanten“ für Erwachsene waren bereits im Kiesel im k42 und beim Kulturufer zu sehen. Nun präsentiert das Kulturbüro mit „Grand Hotel Grimm“ den neuesten fünften Teil der Märchenserie in einem digitalen Format. Die Produktion geht laut Ankündigung durch geschickte Schnitte und den Einbau filmischer Elemente deutlich über eine abgefilmte Theateraufführung hinaus und ist daher auch online sehenswert.

Angekündigt wird ein leichtes, unterhaltsames, komisches, aber auch nachdenkliches Stück über die Liebe, das Leben und das Abschiednehmen. Ein Vorwissen ist nicht nötig. Gezeigt wird „Grand Hotel Grimm“ am Mittwoch, 19. Mai, um 19 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Mai, jeweils um 20 Uhr.