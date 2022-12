Fielmann eröffnet umgebaute Filiale in der Karlstraße

Aus Alt mach Neu: Nachdem Fielmann seine Häfler Kunden wegen Umbauarbeiten zuletzt in einer Übergangsfiliale empfangen hat, eröffnete am Donnerstag das modernisierte Geschäft in der Karlstraße erneut seine Pforten.

Fielmann-Niederlassungsleiter Andreas Nüsch hatte der Neueröffnung laut einer Pressemitteilung zuvor mit Freude entgegengeblickt. Noch Mittwochabend trugen er und seine Mitarbeiter kistenweise Brillen in die umgebaute Filiale, heißt es. Die alten Geschäftsräume seien für die hohe Nachfrage der Kunden nicht ausreichend gewesen. „Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden. Wir hatten nicht mehr genug Platz für Sehtests. Das ging nur mit einem Umbau und einer Modernisierung“, erklärt der Niederlassungsleiter Nüsch.

Umbau war kein Schnäppchen

700.000 Euro hat Fielmann laut Mitteilung in Bau und Ausstattung der neuen Niederlassung investiert. „Was die Ausstattung angeht, haben wir in Friedrichshafen nun ein top ausgestattetes und sehr modernes Optikerfachgeschäft “, sagt Alexander Poljazki, Regionalleiter von Fielmann. Neben drei Räumen für Sehtest stünde auch eine gut bestückte Werkstatt zur Verfügung.

Die Neugestaltung des Geschäfts in Friedrichshafen betrachtet Andreas Nüsch auch als Bekenntnis zur Innenstadt. „Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Innenstadt attraktiv bleibt“, wird er zitiert.