Raclette auf dem Revier: So läuft Silvester bei der Polizei

Jugendliche, die etwas zu tief ins Glas geschaut haben, Streitereien und Unglücke mit Böllern: All diese Dinge rufen in der Silvesternacht die Polizei auf den Plan. Das berichtet Alex Zweifel, Polizeihauptkommissar und Dienstgruppenleiter im Polizeirevier Friedrichshafen.

In seinen 30 Jahren als Polizist hat er schon so einige dieser besonderen Dienste erlebt. „Am Anfang ist es meist sogar relativ ruhig. Um 0 Uhr geht dann aber der große Run los“, verrät er. Im Laufe der Nacht werden die Einsätze oftmals schwieriger. Es gebe jedoch auch Notrufe, die gerade in der Silvesternacht etwas skurril daher kommen – beispielsweise wegen Lärmbelästigung. „Leute rufen an und beschweren sich über das Feuerwerk bei den Nachbarn“, erzählt der Polizeihauptkommissar.

Wir verstinken das Revier mit Käse. Der Frühdienst freut sich dann. Alex Zweifel, Polizeihauptkommissar und Dienstgruppenleiter im Polizeirevier Friedrichshafen

Dass er arbeiten muss, während andere feiern, hat Alex Zweifel mittlerweile ganz gut weggesteckt. „Man hat den Vorteil, dass man am nächsten Tag keine Kopfschmerzen hat“, scherzt er. Dennoch gibt er zu: „Wenn die ganze Familie und Freunde eine Riesen-Party machen, ist es schon hart.“

Damit die Silvester-Schicht etwas mehr Spaß macht, hat sich seine Dienstgruppe etwas ausgedacht. Das Stichwort lautet Raclette. „Wir verstinken das Revier mit Käse. Der Frühdienst freut sich dann“, erzählt der Dienstgruppenleiter und kann sich ein Lachen nicht verkneifen.