Frost und Kälte in den Wintermonaten lassen Weiher, Seen, teils auch Bäche und Flüsse zufrieren. – auch am Bodensee. Da die Dicke der Eisdecke und somit auch deren Tragkraft variiert, kommt es immer wieder zu Unfällen.. Die Feuerwehr Friedrichshafen hat auf dem zugefrorenen Messesee vor kurzem eine Eisrettung geübt.

Ein Mensch bricht durch das Eis und landet im schmerzend kalten Wasser: Mit diesem Szenario beschäftigte sich die hauptamtliche Abteilung der Feuerwehr Friedrichshafen am Freitag. „Durch die Kälte kühlt der Körper sehr schnell aus und zentralisiert sich auf die wesentlichen Funktionen und Organe. Daher sind Schnelligkeit und sichere Abläufe gefragt“, informieren die Retter in der Pressemitteilung. Zwei Kollegen rüsteten sich demnach mit Überlebensanzügen und Rettungsbrett aus. Parallel wurde versucht, die Person durch eine zugeworfene Leine zu erreichen. Ein Feuerwehrmann, mit einem Seil gesichert, näherte sich schließlich der eingebrochenen Person und sicherte diese mittels einer Schlinge. Mithilfe des Bretts wird die Person aus ihrer Lage befreit und sicher an Land gerettet, wo weitere Maßnahmen der Erstversorgung eingeleitet werden können. „Hierbei zeigte sich die tolle Zusammenarbeit unter den Kollegen und die gute Umsetzung, des davor theoretisch Durchgesprochenem und ,trocken geübten’“, heißt es abschließend.