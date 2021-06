Feuerwehr testet Einsatuzfähigkeit auf dem Marktplatz

Bei einer Testfahrt mit der Feuerwehr-Drehleiter auf dem Freitags-Wochenmarkt in Friedrichshafen hat sich gezeigt, wie eng es an vielen Stellen auf dem Markt ist und dass die Marktstände oft über die Bodenmarkierungen hinausragen. Das teilt die Stadt mit. Im Notfall könne das zu lebensgefährlichen Situationen führen.

Felix Engesser, Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Friedrichshafen, leistet am Freitag mit dem großen Drehleiter-Fahrzeug Millimeterarbeit, so der Bericht der Stadt weiter. Zunächst biegt er von der Karlstraße in den Wochenmarkt ein und im Markt nach rechts ab. Schnell habe sich gezeigt, dass die Auslage eines Standes zu weit in den Rettungsweg hineinragt und die Gegenstände erst weggeräumt werden müssen, bevor es weitergehen kann.

„Im Ernstfall geht es um Sekunden, da ist keine Zeit um Gegenstände oder Sonnenschirme wegstellen zu können. Deshalb ist es uns wichtig, die Marktbeschicker mit der Testfahrt auf diese Engstellen hinzuweisen und sie zu sensibilisieren“, so Louis Laurösch, Feuerwehrkommandant der Häfler Feuerwehr.

Langsam geht die Fahrt weiter bis auf die Höhe des Telekom-Shops. So mancher Stand muss laut Mitteilung seinen Laden einfahren, damit das Fahrzeug durchkommt. „Die Standbeschicker haben gut reagiert und sofort ihren Laden eingeklappt. Das geht im Ernstfall dann sehr schnell“, so Laurösch.

Die nächste Testfahrt beginnt wieder an der Einfahrt Karlstraße, so der Bericht weiter. Das Drehleiter-Fahrzeug biegt diesmal vor dem Brunnen nach links ab. Bevor das möglich ist, müssen laut Pressemitteilung erst einmal mehrere Sonnenschirme weggeräumt werden.

„Die Gebäude in der Karlstraße haben den Eingang zum Adenauerplatz. Im Brandfall müssen wir also über den Adenauerplatz einfahren, um einen Brand zu bekämpfen und eventuell Menschen zu retten“, so Louis Laurösch. Aber nicht nur bei Bränden auch bei medizinischen Notfällen könne es vorkommen, dass Menschen über die Drehleiter gerettet werden müssen. „Deshalb ist es unumgänglich, dass die Rettungszufahrten frei sind“, erklärt Felix Engesser.

Die dritte Testfahrt startet am Buchhornplatz in Richtung Dammstraße. Auch hier müssen laut Stadt vereinzelt Markisen eingefahren und Vordächer abgelassen werden. Schließlich habe das Feuerwehrfahrzeug aber auch hier das vorgegebenen Ziel erreicht.

Rund eine Stunde lang dauert die Testfahrt mit dem Ergebnis: An manchen Stellen im Markt ist es laut Pressebericht grenzwertig. Aber im Ernstfall sei die Feuerwehr handlungsfähig und komme an ihr Ziel.