Feuerwehr rückt zu Fehlalarm in der GZH-Garage aus

Ein Rauchmelder in der Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses hat bei der Friedrichshafener Feuerwehr am Donnerstag gegen 9.30 Uhr einen Alarm ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Fehlalarm handelte. Fälle wie dieser sind keine Seltenheit. „Wenn bei uns ein Alarm von Rauchmeldern wie diesen ankommt, brennt es nur zu zehn oder 20 Prozent. Trotzdem rücken wir natürlich aus“, sagt Stadtbrandmeister Louis Laurösch.

Was den Fehlalarm in der Tiefgarage ausgelöst hat, ist unklar. „Es gibt viele Möglichkeiten dafür, was einen Täuschungsalarm, wie wir ihn nennen, auslösen kann. Ein technischer Defekt könnte dahinterstecken oder eine bloße Qualmentwicklung. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Bauarbeiten nebenan den Alarm ausgelöst haben“, sagt Laurösch.

Rund 170 Sonderbauten

Das Graf-Zeppelin-Haus zählt zu den sogenannten Sonderbauten. „Das sind Gebäude, die nach gesetzlicher Verordnung mit einem Rauchmelder ausgestattet sein müssen“, sagt Laurösch. Darunter fallen Versammlungsstätten wie eben das GZH oder Kliniken und auch Schulen. In Friedrichshafen gibt es rund 170 dieser Objekte.

Die dort angebrachten Rauchmelder sind direkt mit der Feuerwehr verbunden. Schlagen sie Alarm, macht sich eine Mannschaft der Feuerwehr direkt auf den Weg zum gemeldeten Brandort. „Wir rücken dann immer mit einem ganzen Löschzug aus“, sagt Laurösch. Dieser besteht aus zwei Einsatzwagen, einem Führungsfahrzeug und der Drehleiter. 21 Einsatzmänner sind dann dabei.

Rund 80 bis 90 Mal pro Jahr, so schätzt Laurösch, rücken die Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichshafen wegen eines Alarms in Sonderbauten aus. „Das sind wirklich viele Täuschungsalarme darunter“, sagt der Stadtbrandmeister. Denn nur bei jedem fünften Mal brenne es auch wirklich.