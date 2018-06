Feuerwehr rückt vier Mal wegen Starkregens aus

Glimpflich ist ein Sommergewitter mit Starkregen am Freitagnachmittag verlaufen. Kurzzeitig standen die Fahrbahnen in der Heinrich-Heine-Straße sowie in der Unterführung Paulinenstraße unter Wasser. Die Feuerwehr säuberte die Gullys und gab die Fahrbahnen wieder frei. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr in der Bodensee-Sporthalle sowie in einem Schuhgeschäft am Buchhornplatz. Roland Roth von der Wetterwarte Süd berichtet von einer ein Niederschlagsmenge von etwa 20 Litern pro Quadratmeter. Foto: Fey (sap)