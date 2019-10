Was aussieht, wie ein großer Feuerwehreinsatz, ist nur eine Übung. Am Freitag ab 17 Uhr probt die Feuerwehr an der B 31 bei Fischbach den Ernstfall. Deshalb kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige sollten den Bereich umfahren.

Weitere Berichte zur Übung folgen.