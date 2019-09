Es ist Mittwochmorgen und eine Führungsriege des Autozulieferers ZF fährt vom Firmensitz des Unternehmens hinüber zum Messegelände der Eurobike in Friedrichshafen. Nicht mit dem Auto oder dem Bus – sondern mit dem E-Bike. Der elektrische Motor kommt von ZF selbst.

Das Unternehmen geht in den kommenden Monaten mit einem Antrieb in Serie, den der Konzern zusammen mit den Partnern Magura, BMZ und Brake Force One im Rahmen des Joint Ventures Sachs Micro Mobility entwickelt hat.