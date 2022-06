Feuerwehr muss in der Nacht in Friedrichshafen drei Brände löschen

In der Nacht auf Donnerstag hat es in Friedrichshafen an drei Stellen nahe der Innenstadt gebrannt. Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in der Werastraße eine Mülltonne und der Reifen eines Autos brannten, wie Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Ravensburg, mitteilt. Die brennende Mülltonne habe die Fassade des Gebäudes, vor dem sie stand, beschädigt.

Etwa vier Stunden später musste die Feuerwehr laut Baier dann zu einer brennenden Hecke in der Appenzeller Straße ausrücken. „Alles wurde schnell gelöscht“, sagt die Polizeisprecherin. Angaben zur Schadenshöhe könne sie noch nicht machen. „Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.“