Feuerwehr löscht Friteusen-Brand in Küche

In der Küche eines Restaurants an der Friedrichstraße hat das Fett einer Friteuse am Freitagvormittag Feuer gefangen. Dabei verletzte sich laut Stadtbrandmeister Louis Laurösch ein Mitarbeiter der Restaurantküche am Kopf und am Arm. Dieser ist daraufhin ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt worden. Er hatte nach der Reinigung die Friteuse befüllen wollen, als es zur der Explosion kam. Laurösch geht davon aus, dass ein technischer Fehler der Friteuse Schuld an dem Brand ist.

Die Feuerwehr rückte gegen 11.20 Uhr aus und war rund eine Stunde im Einsatz. Dabei staute sich der Verkehr auf der Straße. „Starker Rauch und Qualm haben sich von der Küche aus im gesamten Haus, bis hin in die oberen Wohnungen ausgebreitet“, sagte Laurösch. Dabei nutzten die Einsatzkräfte die Drehleiter, um in den oberen Etagen von Außen die Fenster zu schließen, weil die Bewohner nicht zuhause waren. Das Restaurant wird, so Laurösch, einige Zeit nicht nutzbar sein. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro

