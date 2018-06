Ein öffentlicher Mülleimer in der Wilhelmstraße, der zum Teil im Boden versenkt ist, hat am Freitag gegen 13.30 Uhr Feuer gefangen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte vor Ort vermuteten, dass ein Passant eine noch brennende Zigarette in den Mülleimer geworfen und damit den Inhalt in Brand gesetzt hatte. Die Feuerwehr habe diesen Mülleimer nicht zum ersten Mal gelöscht, er habe schon öfter gebrannt, war vor Ort zu hören. (jp)